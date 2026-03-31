O motorista da van envolvida na tragédia do Anel Viário na tarde desta terça-feira (32), em Piracicaba, deu seu relato emocionante. Ele descreveu o momento em que a carreta desgovernada atingiu os veículos que atendiam a ocorrência da sua van, atropelando policiais e funcionários da concessionária, causando uma morte no local.
“Estavam preservando o local, tentando ajudar, quando a carreta veio arrastando tudo. Minha van foi esmagada, os policiais e o funcionário foram atingidos, parecia um pesadelo, uma pessoa morreu", contou Sidnei, ainda abalado.
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (31), por volta das 15h40, na Rodovia Ernesto Paterniani, km 2,5. O motorista descreveu cenas de confusão, gritos e destruição. Ao todo, quatro veículos civis e uma viatura da Polícia Militar Rodoviária foram atingidos pela carreta fora de controle, entre eles a van batida horas antes.
Um funcionário da concessionária não resistiu e morreu no local. Dois policiais ficaram feridos: uma soldado consciente foi levada ao COT (Centro de Ortopedia e Traumatologia), enquanto outro soldado sofreu fratura de fêmur e traumatismo cranioencefálico. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Outro funcionário da concessionária também precisou ser hospitalizado. O helicóptero Águia da Polícia Militar também atendeu a ocorrência.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, incluindo a perda de controle da carreta.