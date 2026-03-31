A temporada de blockbusters de 2026 ganhou força nesta terça-feira (31) com a divulgação de novos trailers de duas grandes apostas do cinema: He-Man: Mestres do Universo, e Supergirl. As prévias ampliam a expectativa ao apresentar cenas inéditas, personagens icônicos e pistas sobre o rumo das histórias.

Após anos em desenvolvimento, a adaptação live-action de Mestres do Universo finalmente ganha forma nas telonas. A trama acompanha a transformação do Príncipe Adam, vivido por Nicholas Galitzine, que descobre seu destino ao acessar o poder de Grayskull e assumir a identidade de He-Man.

O elenco reúne nomes conhecidos como Camila Mendes, Idris Elba e Jared Leto, responsável por interpretar o vilão Esqueleto. A direção fica por conta de Travis Knight, que imprime ao projeto uma combinação de ação e emoção.

Com estreia marcada para 4 de junho, o longa marca o retorno da franquia ao cinema e aposta na nostalgia aliada a uma estética contemporânea.

Supergirl aposta em jornada espacial