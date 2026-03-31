A temporada de blockbusters de 2026 ganhou força nesta terça-feira (31) com a divulgação de novos trailers de duas grandes apostas do cinema: He-Man: Mestres do Universo, e Supergirl. As prévias ampliam a expectativa ao apresentar cenas inéditas, personagens icônicos e pistas sobre o rumo das histórias.
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He-Man retorna com nova abordagem
Após anos em desenvolvimento, a adaptação live-action de Mestres do Universo finalmente ganha forma nas telonas. A trama acompanha a transformação do Príncipe Adam, vivido por Nicholas Galitzine, que descobre seu destino ao acessar o poder de Grayskull e assumir a identidade de He-Man.
O elenco reúne nomes conhecidos como Camila Mendes, Idris Elba e Jared Leto, responsável por interpretar o vilão Esqueleto. A direção fica por conta de Travis Knight, que imprime ao projeto uma combinação de ação e emoção.
Com estreia marcada para 4 de junho, o longa marca o retorno da franquia ao cinema e aposta na nostalgia aliada a uma estética contemporânea.
Supergirl aposta em jornada espacial
Já Supergirl chega com uma proposta mais ousada, explorando uma narrativa fora da Terra. Interpretada por Milly Alcock, a heroína embarca em uma missão marcada por vingança e descobertas ao lado de novos aliados.
O trailer também confirma a participação do Superman, vivido por David Corenswet, além de apresentar o mercenário Lobo, interpretado por Jason Momoa. Outro destaque é Krypto, o Supercão, que promete conquistar o público.
Dirigido por Craig Gillespie, o filme estreia em 25 de junho e integra a nova fase do universo cinematográfico da DC.
Disputa promete agitar as telonas
Com lançamentos próximos, as produções reforçam a estratégia dos estúdios de investir em franquias consagradas para atrair diferentes públicos. Enquanto He-Man aposta na fantasia heroica e no apelo nostálgico, Supergirl investe em ficção científica e expansão de universo.
A disputa pela atenção do público promete ser intensa — e, ao que tudo indica, recheada de ação, efeitos visuais e personagens que atravessam gerações.