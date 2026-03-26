Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.

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ESTREIAS

VELHOS BANDIDOS: Um casal de aposentados decide planejar um grande assalto a banco e, para isso, conta com a ajuda de dois jovens criminosos. Juntos, eles tentam executar o plano perfeito enquanto enfrentam a perseguição de um investigador determinado.