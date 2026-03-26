Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.
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ESTREIAS
VELHOS BANDIDOS: Um casal de aposentados decide planejar um grande assalto a banco e, para isso, conta com a ajuda de dois jovens criminosos. Juntos, eles tentam executar o plano perfeito enquanto enfrentam a perseguição de um investigador determinado.
NUREMBERG: Ambientada em 1945, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, a história acompanha um psiquiatra americano encarregado de avaliar oficiais nazistas antes de seus julgamentos por crimes de guerra.
VINGADORA: Nikki, uma ex-militar marcada pela guerra, vê sua vida virar ao avesso quando a filha é sequestrada. Perseguida por criminosos e pela polícia, ela usa todas as suas habilidades de combate para enfrentar o submundo do crime e tentar resgatar quem mais ama.
ELES VÃO TE MATAR: Uma jovem que não tem nada a perder precisa sobreviver à noite no Virgil, o misterioso e mortal esconderijo de um culto demoníaco, para evitar se tornar a próxima oferenda.
SEGUEM EM CARTAZ
PÂNICO 7: Um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott. O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do terror do serial killer. Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.
DEVORADORES DE ESTRELAS: Um professor acorda sem memória em uma nave e descobre que precisa salvar a Terra investigando a morte do Sol, contando com uma ajuda inesperada.
CREPÚSCULO (Relançamento): Isabella Swan e seu pai, Charlie, mudaram-se recentemente. No novo colégio ela logo conhece Edward Cullen, um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Isabella em risco.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Uma Segunda Chance;
- Casamento Sangrento – A Viúva;
- Cara de Um, Focinho de Outro;
- O Diário De Pilar Na Amazônia;
- O Velho Fusca.
O Cine Araújo realiza no próximo sábado (28), às 13h, mais uma sessão inclusiva no Shopping Piracicaba, voltada especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A exibição será do filme “Cara de Um, Focinho de Outro” e contará com adaptações sensoriais para garantir conforto ao público, como som reduzido, luzes parcialmente acesas, temperatura controlada e liberdade de circulação durante a sessão, além da ausência de trailers. A iniciativa reforça o compromisso com a inclusão e a acessibilidade, oferecendo uma experiência mais acolhedora para todas as famílias.
Cine Teatro de São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro São Pedro divulgou a programação entre os dias 26 de março e 1º de abril, com opções para diferentes públicos. Localizado na Avenida dos Imigrantes, 255, o espaço recebe títulos como “Cara de Um, Focinho de Outro”, exibido às 17h apenas no sábado e domingo (3D dublado), “Crepúsculo”, às 19h de quinta a terça (legendado na terça e dublado nos demais dias), e “Uma Segunda Chance”, com sessões diárias às 21h.
Já na quarta-feira (1º), o público poderá conferir a pré-estreia especial de “Super Mario Galaxy – O Filme”, às 19h, em 3D dublado. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com promoção de segunda a quinta-feira, quando todos pagam meia-entrada, exceto feriados.