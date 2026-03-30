30 de março de 2026
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SUCESSO GLOBAL

Trailer de Homem-Aranha ultrapassa 1 bilhão de visualizações

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Sony
O trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia ultrapassou 1 bilhão de visualizações e se tornou o mais visto da história.
O trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia ultrapassou 1 bilhão de visualizações e se tornou o mais visto da história.

O novo filme do Homem-Aranha já começou sua trajetória com números impressionantes. O trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações, consolidando-se como a prévia mais assistida da história do entretenimento, de acordo com dados da WaveMetrix.

O desempenho chama atenção também pela rapidez: em apenas 24 horas, o vídeo somou mais de 700 milhões de acessos, estabelecendo um recorde inicial que já indicava o forte engajamento do público ao redor do mundo.

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Comparações reforçam o fenômeno

O alcance do trailer supera com folga produções recentes que lideravam rankings de audiência. Em um único dia, o novo filme do herói registrou praticamente o dobro de visualizações de outros grandes lançamentos, incluindo sucessos do cinema e do universo dos games.

O volume expressivo evidencia a força da franquia e o interesse contínuo do público pelo personagem, um dos mais populares da cultura pop global.

Nova fase do herói nos cinemas

Com direção de Destin Daniel Cretton, o longa marca o retorno de Tom Holland ao papel de Peter Parker. A história acompanha o personagem tentando reorganizar sua vida após os eventos que afetaram sua identidade, enquanto enfrenta novos desafios e ameaças.

Além de Holland, o elenco reúne nomes conhecidos do público, ampliando a expectativa para a estreia, marcada para o dia 30 de julho nos cinemas brasileiros.

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