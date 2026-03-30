O novo filme do Homem-Aranha já começou sua trajetória com números impressionantes. O trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações, consolidando-se como a prévia mais assistida da história do entretenimento, de acordo com dados da WaveMetrix.

O desempenho chama atenção também pela rapidez: em apenas 24 horas, o vídeo somou mais de 700 milhões de acessos, estabelecendo um recorde inicial que já indicava o forte engajamento do público ao redor do mundo.

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Comparações reforçam o fenômeno