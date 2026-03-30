A ação criminosa, que ocorreu de forma ousada, comprometeu o funcionamento do sistema e afetou diretamente milhares de moradores, que foram surpreendidosopg.no início da manhã. Em plena onda de calor, a situação se tornou ainda mais desesperadora.

Um furto de fios e cabos na madrugada desta segunda-feira (29) na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) detonou o sistema, parou o bombeamento e deixou cerca de 40 bairros com abastecimento de água prejudicado em Piracicaba.

Moradores relatam transtornos e até prejuízos, já que muitos não conseguiram realizar tarefas básicas, Em alguns pontos da cidade, a pressão da água simplesmente desapareceu.

O crime escancara a ação ousada de criminosos, que agem sem medo e causam impactos gigantescos na vida da população. O furto de cabos não só gera prejuízo financeiro, mas também desencadeia uma crise que atinge em cheio o dia a dia de milhares de famílias.

O Semae informou que desde a constatação do crime, equipes começaram a trabalhar intensamente para reparar os danos, mas a normalização do abastecimento ocorre de forma gradual.