A iniciativa estadual busca oferecer proteção imediata e já atende milhares de mulheres em diferentes cidades, funcionando como uma alternativa emergencial dentro da rede de assistência social.

Mulheres em situação de violência doméstica no estado de São Paulo contam com um suporte financeiro para deixar ambientes de risco e recomeçar. O auxílio-aluguel de R$ 500 mensais é voltado a quem possui medida protetiva e enfrenta dificuldades para custear moradia após o afastamento do agressor.

Para acessar o auxílio, é necessário cumprir alguns critérios. A mulher deve ter uma medida protetiva de urgência expedida pela Justiça, residir no estado de São Paulo e comprovar renda familiar de até dois salários mínimos antes da separação.

Além disso, é preciso demonstrar que não há condições de arcar com os custos de moradia. Essa análise é feita por equipes da assistência social, que avaliam a situação de vulnerabilidade.

Onde solicitar o auxílio

O pedido deve ser feito nos serviços de assistência social do município, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou unidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).