A denúncia de maus-tratos contra animais pode ser feita sem sair de casa em São Paulo. A ferramenta digital da Polícia Civil de São Paulo facilita o registro de ocorrências e tem se consolidado como um importante canal de combate à violência contra pets.

Disponível pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, o serviço permite que qualquer pessoa formalize denúncias pela internet e acompanhe o andamento do caso com um protocolo gerado no momento do cadastro. O sistema também oferece a opção de manter os dados do denunciante sob sigilo.

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Como denunciar sem sair de casa