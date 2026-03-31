A iniciativa reúne companhias consolidadas e novos talentos em uma agenda que valoriza diferentes linguagens cênicas e amplia o acesso à cultura. Ao longo de março e abril, outras cidades como Sorocaba, Santos, Campinas, Rio Claro e Itapetininga também recebem apresentações gratuitas.

O teatro gratuito ganha força no interior paulista com a nova programação do Sesi-SP, que percorre cidades com montagens que vão de clássicos da dramaturgia a produções premiadas. Em destaque, Piracicaba recebe nos dias 16 e 17 de abril o espetáculo Delírio das Sombras: Senhora dos Afogados, inspirado na obra de Nelson Rodrigues.

Em Piracicaba, o público poderá acompanhar uma versão potente e sensorial de Senhora dos Afogados, encenada pela Turma 20 do curso técnico em Teatro do Senac. A montagem aposta em uma estética não realista para mergulhar na decadência da família Drummond, marcada por mortes misteriosas e segredos profundos.

A trama se desenrola em uma cidade litorânea, onde o clima de luto e tensão envolve os personagens. Moema, a filha mais velha, vive uma devoção obsessiva pelo pai, Misael, enquanto ele se perde em alucinações ligadas a uma mulher morta. Ao redor, vizinhos observam e comentam a queda da família, como testemunhas implacáveis.

Dirigido por Ricardo Araújo e Monique Maritan, o espetáculo transforma os personagens em figuras quase espectrais, refletindo conflitos internos, desejos proibidos e memórias enterradas. O mar surge como símbolo central da narrativa — ao mesmo tempo cenário e túmulo das tragédias que conduzem a história.