Realizada em parceria com o Grupo Oficina Literária de Piracicaba (Golp) e o Centro Literário de Piracicaba (CLIP), a iniciativa reforça o papel da APL como articuladora de ações culturais na cidade, promovendo espaços de troca, criação e formação literária. A oficina será coordenada pela escritora Carmen Pilotto, que conduzirá dinâmicas voltadas à produção de textos e à reflexão sobre processos criativos. A proposta é acolher tanto iniciantes quanto pessoas já familiarizadas com a escrita, criando um ambiente de experimentação e compartilhamento.

A Academia Piracicabana de Letras (APL) promove, nesta quinta-feira (2), a oficina literária Rotinas, um encontro gratuito voltado a quem deseja desenvolver a escrita e aprofundar seu contato com a literatura. A atividade acontece às 19h30, no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (rua Santo Antônio, 641 – Centro), e é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

A oficina Rotinas integra uma trajetória consolidada do Golp, grupo criado em 1989 a partir de uma sugestão do escritor Ignácio de Loyola Brandão. Desde então, a iniciativa tem como missão manter escritores em constante atividade, estimulando o desenvolvimento criativo por meio de encontros periódicos. Ao longo das décadas, o grupo contou com a participação e coordenação de nomes relevantes da literatura brasileira, como Caio Fernando Abreu e Márcia Denser, ampliando o repertório dos participantes e consolidando o espaço como um importante núcleo de formação literária em Piracicaba.

Mesmo com a pausa durante o período da pandemia, as oficinas mantiveram sua essência e hoje retomam seu caráter contínuo, reunindo autores e interessados em torno da palavra escrita. Em cada encontro, os textos produzidos são lidos coletivamente, incentivando o olhar crítico e o aprimoramento técnico. Parte dessas produções ganha visibilidade em blogs literários e na página Prosa e Verso, publicada semanalmente no jornal A Tribuna Piracicabana há mais de duas décadas.

Além do conteúdo literário, o evento também se destaca pela acessibilidade: o museu oferece estrutura adequada para pessoas com deficiência motora, mobilidade reduzida e pessoas ostomizadas, garantindo um ambiente inclusivo para todos os participantes.