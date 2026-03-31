Moradores do entorno da Avenida 31 de Março procuraram a redação do JP para relatar a poda de árvores realizada ao longo da via. Segundo os relatos, parte das árvores não apresentava problemas aparentes, o que levou ao questionamento sobre os critérios adotados para a intervenção.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para obter esclarecimentos. Em nota, o órgão informou que a ação integra um plano de melhorias na bacia do manancial. De acordo com a administração, o Córrego Itapeva, que passa pela avenida, passou por limpeza com o objetivo de reduzir riscos e realizar a manutenção do espaço urbano.

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