Moradores do entorno da Avenida 31 de Março procuraram a redação do JP para relatar a poda de árvores realizada ao longo da via. Segundo os relatos, parte das árvores não apresentava problemas aparentes, o que levou ao questionamento sobre os critérios adotados para a intervenção.
A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para obter esclarecimentos. Em nota, o órgão informou que a ação integra um plano de melhorias na bacia do manancial. De acordo com a administração, o Córrego Itapeva, que passa pela avenida, passou por limpeza com o objetivo de reduzir riscos e realizar a manutenção do espaço urbano.
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Ainda conforme a prefeitura, foi iniciada uma operação de limpeza e desobstrução no canal do córrego, com retirada de galhos, vegetação e árvores consideradas inadequadas, como leucenas, além de outros materiais que podem comprometer o fluxo da água e causar transtornos.
O secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, informou que o trabalho tem como objetivo reduzir riscos de alagamentos e manter o funcionamento do sistema de drenagem. Segundo ele, a equipe realiza a limpeza interna do canal e, quando necessário, atua na recuperação de trechos da canalização.
A prefeitura também informou que o plano de melhorias do córrego prevê outras ações de manutenção e recuperação de canais na cidade.
A bacia do Córrego Itapeva possui área de drenagem de 788 hectares. Parte do curso d’água é canalizada de forma fechada ao longo da Avenida Armando de Salles Oliveira, enquanto outro trecho segue a céu aberto na Avenida 31 de Março.
As obras de canalização do córrego foram realizadas entre 1955 e 1959, durante a gestão do então prefeito Luciano Guidotti, período em que também foi construída a Avenida Armando de Salles Oliveira, acompanhando o trajeto do curso d’água.