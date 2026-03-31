O plano tem custo aproximado de US$ 2 por mês. Entre os recursos disponíveis, estão a possibilidade de visualizar Stories sem aparecer na lista de visualizações, criar listas de audiência sem limite e estender a duração de um Story por mais 24 horas.

A Meta Platforms iniciou testes de um novo serviço pago no Instagram, chamado Instagram Plus. A proposta é oferecer uma assinatura voltada a usuários comuns, separada do programa Meta Verified.

Os testes ocorrem no México, Japão e Filipinas. Os valores variam conforme o país, entre US$ 1 e US$ 2,20 mensais. Não há previsão oficial para expansão a outros mercados.

A iniciativa amplia o conjunto de serviços pagos da empresa dentro do aplicativo. Atualmente, o Meta Verified é voltado a criadores de conteúdo e inclui verificação de conta e suporte adicional. O Instagram Plus, por sua vez, é direcionado a usuários que não fazem parte desse grupo.

O lançamento ocorre em um contexto de diversificação de receitas por parte de plataformas digitais. Nos últimos anos, empresas do setor passaram a adotar modelos de assinatura como complemento à publicidade.