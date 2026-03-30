30 de março de 2026
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Mulher tenta beijar jovem à força e põe fogo em apartamento

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O imóvel em que a adolescente estava foi queimado pela mulher em fúria.
O imóvel em que a adolescente estava foi queimado pela mulher em fúria.

 Uma ocorrência inusitada foi registrada na noite deste sábado (28), no centro de Campinas, a 68 km de Piracicaba. Uma mulher invadiu um apartamento, tentou beijar uma adolescente de 17 anos sem consentimento e, após a menina fugir, incendiou o imóvel.

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De acordo com os relatos da vítima, a mulher de 31 anos invadiu o apartamento e usou de força física para tentar um beijá-la. Assustada com a fúria e insistência da agressora, a adolescente conseguiu fugiu e pediu ajuda na portaria. A polícia foi acionada.

Para a surpresa de todos, a mulher em fúria incendiou o apartamento. Bombeiros foram acionados para a contenção do fogo.

Diante das evidências, a agressora foi presa e encaminhada ao plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. Um boletim foi registrado.

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