Uma ocorrência inusitada foi registrada na noite deste sábado (28), no centro de Campinas, a 68 km de Piracicaba. Uma mulher invadiu um apartamento, tentou beijar uma adolescente de 17 anos sem consentimento e, após a menina fugir, incendiou o imóvel.
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De acordo com os relatos da vítima, a mulher de 31 anos invadiu o apartamento e usou de força física para tentar um beijá-la. Assustada com a fúria e insistência da agressora, a adolescente conseguiu fugiu e pediu ajuda na portaria. A polícia foi acionada.
Para a surpresa de todos, a mulher em fúria incendiou o apartamento. Bombeiros foram acionados para a contenção do fogo.
Diante das evidências, a agressora foi presa e encaminhada ao plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. Um boletim foi registrado.