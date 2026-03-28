Para o desespero do torcedor, em um ano triste, o XV de Piracicaba conseguiu transformar um jogo nas mãos em um pesadelo daqueles, na noite deste sábado (28), na Arena Plínio Marin. Quem fez a festa foi o Votuporanguense, que venceu por 2 a 1, com gols de Alisson e Hugo, e garantiu vaga antecipada na semi e, de quebra, deixou o Nhô Quim praticamente fora da briga.
E não foi só derrota, não. Foi daquelas que machucam o torcedor e todos os envolvidos.
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O XV até teve momentos de controle, pressionou, buscou o empate e parecia mais próximo da virada. Mas futebol não perdoa vacilo — e o time piracicabano abusou disso.
O lance que resume a noite, foi um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 1 a 1. Bola na marca da cal,.a chance perfeita de ter o jogo na mão. David Ribeiro mandou longe, desperdiçando a oportunidade que poderia garantir a vitória e manter o XV vivo de verdade na competição. Foi o tipo de erro que custa temporada.
Se já não bastasse o pênalti perdido, o futebol tratou de dar aquela resposta imediata — da forma mais dolorosa possível. Aos 51 minutos, Hugo pegou a bola, passou pela marcação do alvinegro como quis e fez um golaço. Fim de papo. Vitória do Votuporanguense e classificação carimbada.
A conta agora ficou pesada para o XV na tabela de classificação, com o Votuporanguense chegando aos 10 pontos (classificado), o Ituano aos 7, bem perto da segunda vaga. E bem atrás, o
XV de Piracicaba e o Água Santa, com vergonhosos 2 pontos, em quatro jogos.
Ou seja: o XV não depende mais só dele e precisa de uma combinação improvável de resultados.
Agora, o confronto contra o Ituano na próxima quarta-feira, virou tudo ou nada — com cara de despedida precoce. Mais do que vencer a primeira, o XV vai precisar jogar o que ainda não jogou nessa fase.
Do outro lado, o Água Santa pega o Votuporanguense, também precisando se superar.