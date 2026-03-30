Tradicional em datas comemorativas, o bacalhau costuma dividir opiniões quando o assunto é preparo. Apesar de versátil, o peixe exige atenção em etapas-chave para não acabar seco ou com textura rígida. Pequenos deslizes, muitas vezes ignorados, são suficientes para comprometer o resultado final.
Com algumas mudanças simples no modo de preparo, é possível garantir um prato mais suculento e equilibrado, sem complicação na cozinha.
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Controle do calor evita ressecamento
A temperatura é um dos fatores mais decisivos no preparo do bacalhau. Quando exposto a calor intenso, o peixe perde líquidos rapidamente, o que compromete sua maciez.
Por isso, a recomendação é optar por cozimento em fogo baixo ou forno em temperatura moderada. Métodos mais suaves ajudam a preservar a umidade natural, mantendo a textura delicada.
Dessalgue feito com calma faz diferença
Outro ponto essencial está no dessalgue. Esse processo não serve apenas para reduzir o sal, mas também impacta diretamente na estrutura do peixe.
Manter o bacalhau na geladeira durante todo o processo, trocar a água regularmente e respeitar o tempo indicado para cada tipo de corte são cuidados indispensáveis. Quando essa etapa é apressada, o peixe tende a ficar mais duro após o preparo.
Técnicas simples garantem mais maciez
Além do controle de temperatura e do dessalgue adequado, alguns truques podem elevar o resultado. O uso de azeite de oliva ao longo do preparo ajuda a manter a suculência, funcionando como proteção contra o ressecamento.
Outra dica prática é hidratar o bacalhau antes de levá-lo ao fogo, mergulhando-o rapidamente em água quente ou leite. Esse passo contribui para uma textura mais macia e um sabor mais equilibrado.
Ao reunir esses cuidados, o preparo do bacalhau se torna mais simples e eficiente. Com atenção aos detalhes, o prato ganha destaque e cumpre seu papel como uma das principais estrelas da mesa.