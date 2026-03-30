Com algumas mudanças simples no modo de preparo, é possível garantir um prato mais suculento e equilibrado, sem complicação na cozinha.

Tradicional em datas comemorativas, o bacalhau costuma dividir opiniões quando o assunto é preparo. Apesar de versátil, o peixe exige atenção em etapas-chave para não acabar seco ou com textura rígida. Pequenos deslizes, muitas vezes ignorados, são suficientes para comprometer o resultado final.

A temperatura é um dos fatores mais decisivos no preparo do bacalhau. Quando exposto a calor intenso, o peixe perde líquidos rapidamente, o que compromete sua maciez.

Por isso, a recomendação é optar por cozimento em fogo baixo ou forno em temperatura moderada. Métodos mais suaves ajudam a preservar a umidade natural, mantendo a textura delicada.

Dessalgue feito com calma faz diferença

Outro ponto essencial está no dessalgue. Esse processo não serve apenas para reduzir o sal, mas também impacta diretamente na estrutura do peixe.