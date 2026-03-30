O consumidor brasileiro pode enfrentar uma nova onda de aumento nos preços de alimentos essenciais nas próximas semanas. Entre os itens mais sensíveis a esse movimento estão os ovos, a carne de frango e a carne suína, que já aparecem no radar do setor como possíveis protagonistas de reajustes.
Mesmo com produção estável em diversos segmentos, fatores externos vêm pressionando toda a cadeia produtiva, do campo até as prateleiras dos supermercados.
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Custos logísticos entram no radar
Um dos principais pontos de atenção é o avanço no preço dos combustíveis, que impacta diretamente o transporte de mercadorias. O frete rodoviário já apresenta elevação significativa, encarecendo o deslocamento de insumos e produtos finais em todo o país.
Além disso, materiais utilizados na produção e no acondicionamento dos alimentos, como embalagens derivadas do petróleo, também registram alta, ampliando os custos operacionais — o que afeta diretamente produtos como ovos e carnes.
Consumo em alta intensifica impacto
A procura por proteínas mais acessíveis, como ovos, frango e carne suína, segue em crescimento no Brasil, o que contribui para aquecer o mercado. Esse aumento na demanda, combinado com a elevação dos custos, cria um ambiente favorável para a revisão de preços.
Na prática, quanto maior o consumo em um cenário de despesas crescentes, maior tende a ser o repasse ao consumidor.
Efeitos podem ir além da alimentação
O impacto não deve se restringir apenas ao setor alimentício. A alta nos custos de insumos ligados ao petróleo pode refletir em diferentes áreas da economia, incluindo produtos industriais e itens do cotidiano.
Com isso, o cenário aponta para uma possível pressão mais ampla sobre o custo de vida, exigindo atenção dos consumidores nos próximos meses.