Mesmo com produção estável em diversos segmentos, fatores externos vêm pressionando toda a cadeia produtiva, do campo até as prateleiras dos supermercados.

O consumidor brasileiro pode enfrentar uma nova onda de aumento nos preços de alimentos essenciais nas próximas semanas. Entre os itens mais sensíveis a esse movimento estão os ovos, a carne de frango e a carne suína, que já aparecem no radar do setor como possíveis protagonistas de reajustes.

Um dos principais pontos de atenção é o avanço no preço dos combustíveis, que impacta diretamente o transporte de mercadorias. O frete rodoviário já apresenta elevação significativa, encarecendo o deslocamento de insumos e produtos finais em todo o país.

Além disso, materiais utilizados na produção e no acondicionamento dos alimentos, como embalagens derivadas do petróleo, também registram alta, ampliando os custos operacionais — o que afeta diretamente produtos como ovos e carnes.

Consumo em alta intensifica impacto

A procura por proteínas mais acessíveis, como ovos, frango e carne suína, segue em crescimento no Brasil, o que contribui para aquecer o mercado. Esse aumento na demanda, combinado com a elevação dos custos, cria um ambiente favorável para a revisão de preços.