Uma colisão violenta terminou em cena de pânico na noite desta sexta-feira (27), no Jardim Nova Europa, em Campinas, a 68 km de Piracicaba. Após ser atingido no cruzamento das ruas Venezuela e Guatemala, um carro perdeu o controle, atravessou a via e invadiu um bar cheio, atingindo pessoas que estavam sentadas na calçada e em pé no local.

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Câmeras registraram o momento em que o veículo surgiu desgovernado e atingiu as vítimas sem qualquer chance de reação. Com o impacto, duas pessoas foram arremessadas contra a parede; uma conseguiu se levantar logo depois, enquanto a outra permaneceu caída até a chegada do socorro.