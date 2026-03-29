29 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DESTRUIÇÃO

VÍDEO: Carro invade bar e deixa feridos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Pessoas que estavam no bar ficaram feridas, após o grave acidente.
Pessoas que estavam no bar ficaram feridas, após o grave acidente.

  Uma colisão violenta terminou em cena de pânico na noite desta sexta-feira (27), no Jardim Nova Europa, em Campinas, a 68 km de Piracicaba. Após ser atingido no cruzamento das ruas Venezuela e Guatemala, um carro perdeu o controle, atravessou a via e invadiu um bar cheio, atingindo pessoas que estavam sentadas na calçada e em pé no local.

LEIA MAIS

Câmeras registraram o momento em que o veículo surgiu desgovernado e atingiu as vítimas sem qualquer chance de reação. Com o impacto, duas pessoas foram arremessadas contra a parede; uma conseguiu se levantar logo depois, enquanto a outra permaneceu caída até a chegada do socorro.

Dois homens, de 46 e 52 anos, ficaram feridos e foram levados para unidades de saúde. Apesar da força da batida, não houve registro de casos graves.

As primeiras informações indicam que o acidente começou após um dos motoristas desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, provocando a colisão que terminou com o carro invadindo o estabelecimento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários