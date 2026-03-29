Uma colisão violenta terminou em cena de pânico na noite desta sexta-feira (27), no Jardim Nova Europa, em Campinas, a 68 km de Piracicaba. Após ser atingido no cruzamento das ruas Venezuela e Guatemala, um carro perdeu o controle, atravessou a via e invadiu um bar cheio, atingindo pessoas que estavam sentadas na calçada e em pé no local.
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Câmeras registraram o momento em que o veículo surgiu desgovernado e atingiu as vítimas sem qualquer chance de reação. Com o impacto, duas pessoas foram arremessadas contra a parede; uma conseguiu se levantar logo depois, enquanto a outra permaneceu caída até a chegada do socorro.
Dois homens, de 46 e 52 anos, ficaram feridos e foram levados para unidades de saúde. Apesar da força da batida, não houve registro de casos graves.
As primeiras informações indicam que o acidente começou após um dos motoristas desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, provocando a colisão que terminou com o carro invadindo o estabelecimento.