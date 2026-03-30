A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 já começou com ritmo acelerado no Brasil, com milhões de contribuintes enviando seus dados logo nos primeiros dias. No entanto, enviar o documento não garante que tudo esteja certo: inconsistências podem levar a declaração para a chamada “malha fina”, uma etapa de verificação mais rigorosa da Receita Federal.

Esse processo ocorre quando as informações declaradas não batem com dados fornecidos por outras fontes, como empresas, bancos e planos de saúde. Nesses casos, o contribuinte entra em uma espécie de “pente-fino” do Fisco até que as divergências sejam esclarecidas.

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Por que a declaração cai na malha fina