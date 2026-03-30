30 de março de 2026
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IR 2026: VEJA dicas de como não cair na malha fina

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cair na malha fina não é o fim: a correção pode ser feita com o envio de uma declaração retificadora.
Cair na malha fina não é o fim: a correção pode ser feita com o envio de uma declaração retificadora.

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 já começou com ritmo acelerado no Brasil, com milhões de contribuintes enviando seus dados logo nos primeiros dias. No entanto, enviar o documento não garante que tudo esteja certo: inconsistências podem levar a declaração para a chamada “malha fina”, uma etapa de verificação mais rigorosa da Receita Federal.

Esse processo ocorre quando as informações declaradas não batem com dados fornecidos por outras fontes, como empresas, bancos e planos de saúde. Nesses casos, o contribuinte entra em uma espécie de “pente-fino” do Fisco até que as divergências sejam esclarecidas.

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Por que a declaração cai na malha fina

A principal causa é a divergência de informações. Omissão de rendimentos, erros em valores ou inclusão indevida de dependentes são situações comuns que acendem o alerta da Receita.

Também entram na lista contribuintes obrigados a declarar que não enviam o documento dentro do prazo. Em 2026, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, além de outros critérios como ganhos com investimentos, posse de bens de alto valor ou operações em bolsa.

Além do risco de cair na malha, o atraso pode gerar multa e deixar o CPF em situação irregular, o que impacta atividades como financiamentos, concursos públicos e até emissão de documentos.

Como consultar e identificar pendências

Após o envio, o acompanhamento pode ser feito pelo portal e-CAC. Lá, o contribuinte encontra o status da declaração, que pode variar entre processada, em análise ou com pendências.

Quando há indicação de inconsistências, o próprio sistema informa onde está o problema. Esse diagnóstico é essencial para corrigir rapidamente os dados e evitar complicações maiores.

Organização e revisão evitam dor de cabeça

Manter documentos organizados é um dos caminhos mais seguros para não cair na malha fina. Informes de rendimentos, comprovantes de despesas médicas e educacionais, além de registros de compra e venda de bens, devem estar completos e atualizados.

Outra facilidade é a declaração pré-preenchida, que reúne automaticamente dados já informados à Receita. Ainda assim, a conferência manual é indispensável.

Caso algum erro seja identificado depois do envio, a solução é simples: basta enviar uma declaração retificadora com as informações corrigidas. O procedimento pode ser feito quantas vezes for necessário, e a versão mais recente será considerada válida.

Em um cenário cada vez mais digital e integrado, atenção aos detalhes continua sendo o melhor aliado para evitar cair nas malhas do Leão.

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