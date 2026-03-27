A entrega das declarações começou no dia 23 de março e segue até 29 de maio. Neste ano, a Receita Federal estima receber cerca de 44 milhões de documentos.

Os contribuintes que já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026 agora podem acessar o extrato de processamento para acompanhar a situação do documento. A consulta, liberada nesta sexta-feira (27), mostra se há inconsistências, se a análise foi concluída ou se o contribuinte já entrou na fila de restituição.

O extrato funciona como um raio-x da declaração enviada. Por meio dele, é possível verificar se há pendências que podem levar à malha fina, além de acompanhar todas as etapas do processamento.

Entre os principais status exibidos estão: em processamento, quando a análise ainda não foi finalizada; processada, quando já foi concluída; e com pendências, indicando divergências nas informações prestadas. Também é possível visualizar se a restituição foi liberada ou se ainda está em análise.

Como acessar o extrato do IR

A consulta deve ser feita pelo portal e-CAC ou pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, com login na conta gov.br — que precisa ter nível prata ou ouro.