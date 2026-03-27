27 de março de 2026
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IMPOSTO DE RENDA

IR 2026: extrato já está disponível; VEJA se você tem pendências

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Consulta do extrato do IR 2026 já permite verificar pendências e acompanhar a restituição.
Consulta do extrato do IR 2026 já permite verificar pendências e acompanhar a restituição.

Os contribuintes que já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026 agora podem acessar o extrato de processamento para acompanhar a situação do documento. A consulta, liberada nesta sexta-feira (27), mostra se há inconsistências, se a análise foi concluída ou se o contribuinte já entrou na fila de restituição.

A entrega das declarações começou no dia 23 de março e segue até 29 de maio. Neste ano, a Receita Federal estima receber cerca de 44 milhões de documentos.

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Consulta revela erros e situação da declaração

O extrato funciona como um raio-x da declaração enviada. Por meio dele, é possível verificar se há pendências que podem levar à malha fina, além de acompanhar todas as etapas do processamento.

Entre os principais status exibidos estão: em processamento, quando a análise ainda não foi finalizada; processada, quando já foi concluída; e com pendências, indicando divergências nas informações prestadas. Também é possível visualizar se a restituição foi liberada ou se ainda está em análise.

Como acessar o extrato do IR

A consulta deve ser feita pelo portal e-CAC ou pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, com login na conta gov.br — que precisa ter nível prata ou ouro.

No ambiente digital, o contribuinte pode acessar recibos, conferir dados informados por fontes pagadoras, consultar débitos e emitir o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), além de programar pagamentos.

Quem precisa declarar e calendário

Estão obrigados a declarar neste ano quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, entre outros critérios relacionados a ganhos de capital, investimentos e patrimônio.

O calendário de restituições começa em 29 de maio, com pagamentos divididos em quatro lotes principais. A maior parte dos contribuintes com direito ao reembolso deve receber os valores até o fim de junho.

Já quem tiver imposto a pagar pode optar pela quitação em cota única ou parcelamento mensal, com vencimentos até dezembro.

Com a liberação do extrato, a recomendação é verificar a situação o quanto antes e corrigir eventuais erros para evitar atrasos ou problemas com a Receita.

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