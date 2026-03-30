Um motociclista de 49 anos perdeu a vida depois de cair da moto e ser atropelado na noite deste sábado (28), na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), na altura do km 77, em Santa Bárbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, o que chama atenção é o possível motivo do acidente: as más condições da pista. Irregularidades no asfalto teriam feito o motociclista perder o controle, provocando uma queda violenta no meio da rodovia.