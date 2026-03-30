Um motociclista de 49 anos perdeu a vida depois de cair da moto e ser atropelado na noite deste sábado (28), na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), na altura do km 77, em Santa Bárbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.
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Segundo informações do boletim de ocorrência, o que chama atenção é o possível motivo do acidente: as más condições da pista. Irregularidades no asfalto teriam feito o motociclista perder o controle, provocando uma queda violenta no meio da rodovia.
Caído na pista, ele acabou sendo atropelado — uma sequência cruel que transformou o que poderia ser “só” um acidente em uma tragédia fatal. A vítima ainda foi socorrida e levada ao Hospital Edson Mano, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, mas a situação levanta um questionamento importante: até que ponto a falta de manutenção da estrada contribuiu para essa morte, já que não oferece condições de segurança.