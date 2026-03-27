De acordo com testemunhas, o homem estava caído na pista e entrou em parada cardiorrespiratória logo após o acidente.

Uma cena de desespero e mobilização chamou a atenção na manhã desta sexta-feira (27) na Rodovia do Açúcar (SP-308), em Piracicaba, após a queda de um motociclista de 34 anos no km 175, sentido Rio das Pedras.

Motoristas que passavam pelo local acionaram rapidamente o resgate, percebendo a gravidade da situação.

Equipes da concessionária Rodovias do Tietê chegaram rapidamente e iniciaram os procedimentos de reanimação ainda no asfalto. Durante vários minutos, socorristas se revezaram na realização da ressuscitação cardiopulmonar em uma tentativa intensa de salvar a vida do motociclista.

O momento foi de grande tensão. Motoristas reduziram a velocidade e alguns pararam no acostamento, observando apreensivos enquanto os profissionais atuavam sob pressão para tentar reverter a situação.