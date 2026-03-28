O golpe funcionava de forma planejada e sofisticada. Criminosos criavam empresas falsas em nome de “laranjas” e abriam contas bancárias. Durante meses, movimentavam dinheiro como se fossem empresas reais, pagando contas e fazendo transferências para criar um histórico financeiro confiável.

Quatro dos maiores bancos do país foram vítimas de um golpe em potencial, que pode ter causado um prejuízo de R$ 500 milhões. Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil e Santander estão entre os alvos da Operação Fallax, conduzida pela Polícia Federal.

Depois disso, os golpistas pediam empréstimos e créditos cada vez maiores. Quando o dinheiro era liberado, simplesmente sumiam, deixando os bancos com prejuízos milionários. A investigação da Polícia Federal também apura se funcionários de alguns bancos teriam facilitado a liberação de crédito sem as devidas checagens.

Na manhã desta sexta-feira (27), o empresário de Americana apontado com "cabeça" do golpe, sua esposa e o cunhado se entregaram na Polícia Federal de Piracicaba.

O caso mostra como os bancos, mesmo grandes, podem ser vítimas de golpes bem planejados. Agora, as instituições financeiras estão reforçando a segurança e revisando procedimentos internos, para evitar que golpes desse tipo voltem a acontecer.