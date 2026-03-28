29 de março de 2026
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OPERAÇÃO FALLAX

Golpe descoberto tomou milhões da CEF, Bradesco, BB e Santander

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O empresário apontado como 'cabeça' do esquema se entregou na PF de Piracicaba.
O empresário apontado como 'cabeça' do esquema se entregou na PF de Piracicaba.

 Quatro dos maiores bancos do país foram vítimas de um golpe em potencial, que pode ter causado um prejuízo de R$ 500 milhões. Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil e Santander estão entre os alvos da Operação Fallax, conduzida pela Polícia Federal.

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O golpe funcionava de forma planejada e sofisticada. Criminosos criavam empresas falsas em nome de “laranjas” e abriam contas bancárias. Durante meses, movimentavam dinheiro como se fossem empresas reais, pagando contas e fazendo transferências para criar um histórico financeiro confiável.

Depois disso, os golpistas pediam empréstimos e créditos cada vez maiores. Quando o dinheiro era liberado, simplesmente sumiam, deixando os bancos com prejuízos milionários. A investigação da Polícia Federal também apura se funcionários de alguns bancos teriam facilitado a liberação de crédito sem as devidas checagens.

Na manhã desta sexta-feira (27), o empresário de Americana apontado com "cabeça" do golpe, sua esposa e o cunhado se entregaram na Polícia Federal de Piracicaba.

O caso mostra como os bancos, mesmo grandes, podem ser vítimas de golpes bem planejados. Agora, as instituições financeiras estão reforçando a segurança e revisando procedimentos internos, para evitar que golpes desse tipo voltem a acontecer.

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