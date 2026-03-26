Uma articulação inédita colocou em pauta a valorização da literatura e da memória cultural de Piracicaba. O Jornal de Piracicaba, a Gazeta de Piracicaba e a Tribuna Piracicabana lançaram a campanha “Uma casa para a palavra”, iniciativa que busca apoio da sociedade e do poder público para viabilizar uma sede própria para a Academia Piracicabana de Letras (APL).

A proposta vai além da conquista de um espaço físico. A intenção é garantir a preservação do acervo histórico da entidade e criar um ambiente adequado para encontros literários, atividades culturais e formação de novos leitores e escritores. Fundada em 11 de março de 1972, a APL chega aos 54 anos como uma das instituições mais importantes na promoção da cultura local.

Apesar da trajetória consolidada, a Academia ainda não conta com sede própria. Atualmente, parte do acervo está distribuída entre casas de integrantes e espaços cedidos, como a Biblioteca Municipal e o Instituto Histórico e Geográfico. A situação reforça a urgência de um local definitivo que assegure a proteção desse patrimônio e fortaleça a presença institucional da entidade.