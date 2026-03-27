A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu barrar a inclusão do termo “Brasa” no uniforme da seleção, após a repercussão negativa gerada pela campanha publicitária associada ao novo kit. A entidade optou por reforçar a identidade tradicional da equipe, mantendo referências diretas ao nome “Brasil” e às cores oficiais.

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Recuo após críticas

A expressão fazia parte de uma estratégia de marketing desenvolvida pela fornecedora esportiva, mas não chegou a ser oficialmente incorporada ao uniforme de jogo. Diante da reação do público e de debates nas redes sociais, a atual gestão da CBF optou por não seguir adiante com a proposta.