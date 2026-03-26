Durante a manobra, a jovem teria se confundido entre o freio e o acelerador, avançando com o veículo e atingindo o idoso. Após o impacto, o carro ainda colidiu contra outro automóvel que estava estacionado.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente após o acidente e encontraram a vítima caída, já em parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 30 minutos, mas o homem de 63 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), em São Sebastião, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, a adolescente de 12 anos tentava estacionar o carro da família em frente a um imóvel, em uma via comercial nas proximidades do CAIC.
Comerciantes da região afirmaram que a menor já havia sido vista conduzindo o veículo em outras ocasiões. Após o atropelamento, ela entrou em estado de choque.
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Investigação e encaminhamento
A adolescente foi levada, acompanhada do pai, à Delegacia da Criança e do Adolescente. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o caso é investigado como ato infracional análogo a homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Por envolver uma menor de idade, o processo tramita sob sigilo.