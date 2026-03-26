27 de março de 2026
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TRAGÉDIA CHOCANTE

Idoso morre após ser atropelado por menina de 12 anos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Homem de 63 anos morre após ser atropelado per menina de 12 anos
Homem de 63 anos morre após ser atropelado per menina de 12 anos

Durante a manobra, a jovem teria se confundido entre o freio e o acelerador, avançando com o veículo e atingindo o idoso. Após o impacto, o carro ainda colidiu contra outro automóvel que estava estacionado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente após o acidente e encontraram a vítima caída, já em parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 30 minutos, mas o homem de 63 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), em São Sebastião, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, a adolescente de 12 anos tentava estacionar o carro da família em frente a um imóvel, em uma via comercial nas proximidades do CAIC.

Comerciantes da região afirmaram que a menor já havia sido vista conduzindo o veículo em outras ocasiões. Após o atropelamento, ela entrou em estado de choque.

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Investigação e encaminhamento

A adolescente foi levada, acompanhada do pai, à Delegacia da Criança e do Adolescente. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o caso é investigado como ato infracional análogo a homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Por envolver uma menor de idade, o processo tramita sob sigilo.

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