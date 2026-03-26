O XV de Piracicaba decepcionou mais uma vez sua torcida e amargou nova derrota dentro do Barão da Serra Negra. Mesmo com mais iniciativa, o Nhô Quim foi superado por um eficiente Clube Atlético Votuporanguense, que venceu por 2 a 1 e complicou de vez a vida do time no Campeonato Paulista Série A2.
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O clima era de decisão, mas o futebol apresentado ficou longe disso. Nervoso e pouco criativo, o XV encontrou dificuldades desde o início diante de um adversário bem postado, que soube controlar o jogo e esperar o momento certo para atacar.
Na volta do intervalo, a partida finalmente ganhou emoção. Pedro Victor abriu o placar para os visitantes, explorando falha da defesa. A resposta veio rápida com Davi Ribeiro, que incendiou o estádio ao empatar. Mas a alegria durou pouco.
Em um golpe duro, com grave falha dos marcadores alvinegros, Luiz Thiago ficou livre e acertou um chute espetacular de fora da área, colocando o Votuporanguense novamente na frente. Um golaço que silenciou o Barão e aumentou ainda mais a tensão.
O XV ainda tentou reagir. Teve gol anulado, pressionou com um jogador a mais no fim após expulsão adversária, mas parou na própria ansiedade e na falta de organização. O empate não veio — e a frustração tomou conta.
Com apenas dois pontos e sem vencer na fase decisiva, o XV vê a classificação e a chance de acesso ao Paulistão cada vez mais distante. A torcida, que compareceu e apoiou, saiu irritada, decepcionada e preocupada com as limitações do time para disputar o Brasileiro da série D.
No próximo sábado (28), o alvinegro volta a enfrentar o adversário, mas desta vez em Votuporanga.