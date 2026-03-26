O XV de Piracicaba decepcionou mais uma vez sua torcida e amargou nova derrota dentro do Barão da Serra Negra. Mesmo com mais iniciativa, o Nhô Quim foi superado por um eficiente Clube Atlético Votuporanguense, que venceu por 2 a 1 e complicou de vez a vida do time no Campeonato Paulista Série A2.

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O clima era de decisão, mas o futebol apresentado ficou longe disso. Nervoso e pouco criativo, o XV encontrou dificuldades desde o início diante de um adversário bem postado, que soube controlar o jogo e esperar o momento certo para atacar.