A prática permite direcionar até 6% do imposto para fundos públicos voltados à proteção de crianças, adolescentes e pessoas idosas. O processo é simples, seguro e realizado dentro do próprio sistema da Receita Federal.

Uma alternativa pouco conhecida pode fazer diferença no bolso e na sociedade durante a declaração do Imposto de Renda 2026. Contribuintes que utilizam o modelo completo têm a opção de destinar parte do tributo devido para projetos sociais, com impacto direto no valor final a pagar ou a restituir.

Ao optar pela destinação, o contribuinte não desembolsa dinheiro extra. O valor já previsto no imposto é redirecionado para iniciativas sociais devidamente regulamentadas, com acompanhamento e prestação de contas.

Na prática, até 3% podem ser destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, enquanto outros 3% podem ser encaminhados ao Fundo da Pessoa Idosa. O sistema calcula automaticamente o limite disponível, evitando erros.

Adesão cresce, mas ainda é baixa

Embora o mecanismo venha ganhando espaço, ele ainda está longe de atingir todo o seu potencial. Em 2025, as doações feitas por meio do Imposto de Renda Pessoa Física somaram cerca de R$ 413,9 milhões no Brasil — um avanço em relação ao ano anterior.