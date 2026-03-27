27 de março de 2026
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IMPOSTO SOLIDÁRIO

IR 2026: destinação solidária pode turbinar restituição; VEJA

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Contribuintes podem destinar até 6% do Imposto de Renda para projetos sociais e ainda aumentar a restituição sem gastar nada a mais.
Contribuintes podem destinar até 6% do Imposto de Renda para projetos sociais e ainda aumentar a restituição sem gastar nada a mais.

Uma alternativa pouco conhecida pode fazer diferença no bolso e na sociedade durante a declaração do Imposto de Renda 2026. Contribuintes que utilizam o modelo completo têm a opção de destinar parte do tributo devido para projetos sociais, com impacto direto no valor final a pagar ou a restituir.

A prática permite direcionar até 6% do imposto para fundos públicos voltados à proteção de crianças, adolescentes e pessoas idosas. O processo é simples, seguro e realizado dentro do próprio sistema da Receita Federal.

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Destinação reduz imposto e amplia impacto

Ao optar pela destinação, o contribuinte não desembolsa dinheiro extra. O valor já previsto no imposto é redirecionado para iniciativas sociais devidamente regulamentadas, com acompanhamento e prestação de contas.

Na prática, até 3% podem ser destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, enquanto outros 3% podem ser encaminhados ao Fundo da Pessoa Idosa. O sistema calcula automaticamente o limite disponível, evitando erros.

Adesão cresce, mas ainda é baixa

Embora o mecanismo venha ganhando espaço, ele ainda está longe de atingir todo o seu potencial. Em 2025, as doações feitas por meio do Imposto de Renda Pessoa Física somaram cerca de R$ 413,9 milhões no Brasil — um avanço em relação ao ano anterior.

Mesmo assim, o volume representa uma pequena parcela do total possível, estimado em bilhões de reais. Isso indica que muitos contribuintes ainda deixam de aproveitar o benefício por desconhecimento.

Como fazer na declaração

O procedimento é realizado diretamente no programa da Receita Federal e exige atenção a alguns passos:

  • Optar pelo modelo completo de declaração;
  • Acessar a ficha “Doações Diretamente na Declaração”;
  • Selecionar o tipo de fundo desejado;
  • Escolher entre fundos nacional, estadual ou municipal;
  • Confirmar o valor calculado automaticamente;
  • Emitir e pagar o DARF dentro do prazo.

Após a quitação, o valor é repassado aos fundos, que financiam projetos sociais aprovados e fiscalizados por órgãos competentes. Ao aderir à destinação solidária, o contribuinte transforma parte do imposto em investimento social, com a vantagem de otimizar o resultado da própria declaração.

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