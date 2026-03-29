Com a chegada do outono no Hemisfério Sul, marcada pelo início em 20 de março, uma fruta típica da estação volta a ganhar espaço nas feiras e supermercados: o caqui. Além do sabor doce e da textura macia, o alimento se destaca pelo potencial de fortalecer o organismo e contribuir para o bom funcionamento do intestino.
Composto por uma combinação de vitaminas, fibras e antioxidantes, o caqui se torna uma opção prática para quem busca melhorar a alimentação no dia a dia, especialmente em períodos de mudança de clima, quando o corpo exige maior atenção.
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Aliado da imunidade na troca de estação
Durante os meses mais frios, o sistema imunológico tende a ser mais exigido. Nesse cenário, alimentos ricos em vitamina C, como o caqui, ganham importância por auxiliarem na proteção contra infecções e no fortalecimento das defesas naturais do organismo.
Além disso, o consumo regular da fruta pode contribuir para manter o equilíbrio do corpo diante das variações de temperatura e da queda na umidade do ar, comuns nesta época do ano.
Intestino regulado e mais saciedade
Outro destaque do caqui está na quantidade significativa de fibras, que favorecem o trânsito intestinal e ajudam a evitar desconfortos digestivos. O alimento também prolonga a sensação de saciedade, o que pode colaborar com o controle do apetite ao longo do dia.
Esse efeito faz da fruta uma alternativa interessante para quem busca uma alimentação mais equilibrada sem abrir mão do sabor.
Benefícios que vão além da digestão
O caqui também oferece nutrientes importantes para a saúde dos olhos, como a vitamina A, essencial para a manutenção da visão. Já os compostos antioxidantes presentes na fruta atuam na proteção das células, ajudando a combater os efeitos dos radicais livres.
Com baixo a moderado valor calórico — cerca de 60 a 70 calorias por 100 gramas — e alto teor de água, o alimento ainda contribui para a hidratação do corpo e pode ter leve efeito diurético.
Versátil e fácil de encontrar durante o outono, o caqui se consolida como uma escolha nutritiva para quem quer atravessar a estação com mais saúde e equilíbrio.