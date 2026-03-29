Composto por uma combinação de vitaminas, fibras e antioxidantes, o caqui se torna uma opção prática para quem busca melhorar a alimentação no dia a dia, especialmente em períodos de mudança de clima, quando o corpo exige maior atenção.

Com a chegada do outono no Hemisfério Sul, marcada pelo início em 20 de março, uma fruta típica da estação volta a ganhar espaço nas feiras e supermercados: o caqui. Além do sabor doce e da textura macia, o alimento se destaca pelo potencial de fortalecer o organismo e contribuir para o bom funcionamento do intestino.

Durante os meses mais frios, o sistema imunológico tende a ser mais exigido. Nesse cenário, alimentos ricos em vitamina C, como o caqui, ganham importância por auxiliarem na proteção contra infecções e no fortalecimento das defesas naturais do organismo.

Além disso, o consumo regular da fruta pode contribuir para manter o equilíbrio do corpo diante das variações de temperatura e da queda na umidade do ar, comuns nesta época do ano.

Intestino regulado e mais saciedade

Outro destaque do caqui está na quantidade significativa de fibras, que favorecem o trânsito intestinal e ajudam a evitar desconfortos digestivos. O alimento também prolonga a sensação de saciedade, o que pode colaborar com o controle do apetite ao longo do dia.