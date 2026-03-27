Os consumidores brasileiros que planejam adquirir o PlayStation 5 devem se preparar para preços mais altos a partir de 2 de abril de 2026. A Sony confirmou um novo reajuste para sua linha de consoles, com aumentos que variam entre R$ 400 e R$ 600, dependendo do modelo.

A mudança faz parte de uma estratégia global da empresa, que decidiu atualizar os valores em diversos mercados onde o PS5 já possui forte presença.

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Veja como ficam os novos valores