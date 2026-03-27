Os consumidores brasileiros que planejam adquirir o PlayStation 5 devem se preparar para preços mais altos a partir de 2 de abril de 2026. A Sony confirmou um novo reajuste para sua linha de consoles, com aumentos que variam entre R$ 400 e R$ 600, dependendo do modelo.
A mudança faz parte de uma estratégia global da empresa, que decidiu atualizar os valores em diversos mercados onde o PS5 já possui forte presença.
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Veja como ficam os novos valores
No Brasil, todos os principais dispositivos da linha sofreram reajuste. O maior impacto percentual foi registrado no PS Portal, acessório portátil da marca. Confira:
- PS5 Slim Edição Digital: de R$ 3.999,99 para R$ 4.599,99 (+15%)
- PS5 Slim: de R$ 4.499,99 para R$ 5.099,99 (+13,3%)
- PS5 Pro: de R$ 6.999,99 para R$ 7.499,99 (+7,14%)
- PS Portal: de R$ 1.499,99 para R$ 1.899,99 (+26,67%)
Apesar de o aumento atingir todos os produtos, o PS Portal chama atenção pelo salto proporcional mais elevado, destoando inclusive de outros países, onde o reajuste foi mais moderado.
Terceiro aumento desde o lançamento
Este é o terceiro reajuste aplicado pela Sony desde a chegada do PS5 ao mercado, em 2020. Em 2022, tanto a versão digital quanto a tradicional já haviam encarecido. Mais recentemente, em 2025, o aumento foi direcionado à edição digital e ao modelo Pro.
Na prática, o console que chegou ao Brasil com valores próximos de R$ 2.500 hoje se aproxima do dobro do preço inicial, refletindo mudanças no cenário econômico e nas estratégias comerciais da empresa.
Estratégia mira maior rentabilidade
O aumento dos consoles não é um movimento isolado. Nos últimos meses, a Sony tem adotado medidas voltadas à ampliação de receita, incluindo ajustes na precificação de jogos na PlayStation Store.
Entre as ações, estão políticas de preços variáveis, que oferecem descontos mais agressivos para determinados perfis de usuários, enquanto outros consumidores encontram valores mais elevados.
Com os novos preços do hardware, a empresa reforça sua aposta em maximizar ganhos em um mercado cada vez mais competitivo — mesmo que isso pese no bolso do jogador.