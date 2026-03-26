O prazo de envio da declaração vai até 29 de maio, e uma das principais dúvidas envolve justamente quem pode ser incluído como dependente e quais despesas podem ser abatidas.

A decisão de incluir dependentes na declaração do Imposto de Renda 2026 pode impactar diretamente o valor final a pagar ou a restituir. Embora a prática seja comum, ela exige análise cuidadosa, já que nem sempre representa vantagem financeira para o contribuinte.

A dedução fixa por dependente é de R$ 2.275,08, válida apenas para quem opta pelo modelo completo de declaração. Apesar de parecer um benefício direto, a inclusão traz uma exigência: todos os rendimentos da pessoa dependente devem ser informados, sejam salários, aposentadorias, bolsas ou estágios.

Esse ponto pode alterar significativamente a base de cálculo do imposto. Em situações em que o dependente possui renda própria relevante, o valor adicional pode elevar o imposto devido, anulando ou até superando o desconto oferecido.

Por outro lado, a estratégia pode ser vantajosa quando o dependente tem baixa renda, possui despesas dedutíveis significativas ou teve imposto retido na fonte ao longo do ano.

Quem pode ser declarado como dependente