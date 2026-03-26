A decisão de incluir dependentes na declaração do Imposto de Renda 2026 pode impactar diretamente o valor final a pagar ou a restituir. Embora a prática seja comum, ela exige análise cuidadosa, já que nem sempre representa vantagem financeira para o contribuinte.
O prazo de envio da declaração vai até 29 de maio, e uma das principais dúvidas envolve justamente quem pode ser incluído como dependente e quais despesas podem ser abatidas.
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Quando incluir dependente pode não compensar
A dedução fixa por dependente é de R$ 2.275,08, válida apenas para quem opta pelo modelo completo de declaração. Apesar de parecer um benefício direto, a inclusão traz uma exigência: todos os rendimentos da pessoa dependente devem ser informados, sejam salários, aposentadorias, bolsas ou estágios.
Esse ponto pode alterar significativamente a base de cálculo do imposto. Em situações em que o dependente possui renda própria relevante, o valor adicional pode elevar o imposto devido, anulando ou até superando o desconto oferecido.
Por outro lado, a estratégia pode ser vantajosa quando o dependente tem baixa renda, possui despesas dedutíveis significativas ou teve imposto retido na fonte ao longo do ano.
Quem pode ser declarado como dependente
A legislação permite a inclusão de diferentes perfis, desde que atendam a critérios específicos. Entre os casos mais comuns estão cônjuges ou companheiros com união estável, inclusive em relações homoafetivas.
Filhos e enteados podem ser incluídos até os 21 anos, ou até 24 anos se estiverem cursando ensino superior ou escola técnica. Em casos de incapacidade física ou mental para o trabalho, não há limite de idade.
Também entram na lista pais, avós e bisavós, desde que os rendimentos anuais não ultrapassem R$ 28.467,20. Irmãos, netos e bisnetos podem ser considerados dependentes quando o contribuinte possui guarda judicial e eles se enquadram nos limites de idade e renda.
Além disso, é possível declarar menor de até 21 anos que esteja sob guarda judicial e seja criado pelo contribuinte.
Quais despesas podem ser deduzidas
Os gastos com dependentes podem ampliar o valor das deduções, especialmente nas áreas de saúde e educação. Despesas médicas não possuem limite de abatimento e incluem consultas, exames, internações, planos de saúde e tratamentos diversos.
Já os gastos com educação têm limite anual de R$ 3.561,50 por pessoa. Mesmo assim, o valor total pago deve ser informado, pois o próprio sistema da Receita aplica o teto automaticamente.
É importante destacar que essas deduções também se aplicam aos dependentes, o que pode tornar a inclusão mais vantajosa em determinados cenários.
Dependente não é alimentando
Outro ponto que gera dúvidas é a diferença entre dependente e alimentando. O alimentando é quem recebe pensão alimentícia determinada judicialmente ou por acordo formalizado. Nesse caso, o valor pago pode ser deduzido pelo responsável, mas a pessoa não pode ser declarada como dependente na mesma ficha, salvo exceções específicas.
Em situações de separação, por exemplo, um dos responsáveis pode incluir o filho como dependente, enquanto o outro declara os pagamentos de pensão como despesa dedutível.
A Receita também estabelece que um mesmo dependente não pode constar em duas declarações simultaneamente, mesmo em casos de guarda compartilhada, exceto quando há mudança de responsabilidade ao longo do ano.
Ao preencher a declaração, a recomendação é simular diferentes cenários antes de enviar. A escolha entre incluir ou não um dependente pode fazer toda a diferença no resultado final.