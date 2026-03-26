A revisão cadastral se tornou ainda mais importante após mudanças nas regras, em vigor desde dezembro de 2025. As novas exigências determinam que o CPF vinculado à conta de luz seja o mesmo do responsável familiar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou de algum integrante do grupo. Além disso, o endereço informado no cadastro social precisa coincidir com o da unidade consumidora.

Mais de 3,5 milhões de famílias brasileiras correm o risco de ficar sem o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica caso não regularizem seus dados cadastrais. O número representa cerca de 27% dos mais de 13 milhões de consumidores atualmente atendidos pelo programa, segundo levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Com a atualização das normas, qualquer inconsistência entre os dados pode levar à retirada automática do desconto. Atualmente, o programa garante gratuidade no consumo de até 80 kWh por mês. Acima desse limite, o consumidor paga apenas pelo excedente, com redução proporcional na tarifa.

Distribuidoras de energia em diferentes estados já identificaram um volume expressivo de cadastros com problemas. Em São Paulo, por exemplo, centenas de milhares de beneficiários precisam atualizar as informações para evitar o cancelamento. Situação semelhante ocorre no Rio de Janeiro, Ceará e em áreas atendidas por grupos como Energisa, Neoenergia e Equatorial, onde milhões de registros apresentam divergências.

Quem tem direito ao benefício

A Tarifa Social é destinada a famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. O benefício também contempla núcleos familiares com renda de até três salários mínimos que tenham integrantes dependentes de equipamentos elétricos essenciais à saúde, além de idosos ou pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).