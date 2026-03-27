O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (26), na rua Augusto Furlan. Segundo relatos apurados no local, a moradora, de 32 anos, foi surpreendida por faíscas vindas de um aparelho celular conectado à tomada da sala. Em questão de segundos, o que parecia um pequeno problema elétrico se transformou em um cenário de desespero.

A noite desta quinta-feira (26) se transformou em momentos de pânico e dor no bairro Jardim Ibirapuera, em Piracicaba. Um incêndio dentro de uma residência deixou uma mãe e seu filho feridos após um celular pegar fogo enquanto carregava.

Ao tentar conter a situação desligando o interruptor, a mulher acabou presenciando o início das chamas, que rapidamente se espalharam e atingiram o sofá da residência. O fogo ganhou força, tomando o ambiente e colocando em risco todos que estavam no imóvel.

No meio do caos, mãe e filho, de apenas 13 anos, acabaram sofrendo queimaduras. O desespero tomou conta até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, que agiram rapidamente para resgatar as vítimas e controlar o incêndio.O menino e sua genitora foram socorridos e encaminhados ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

Enquanto isso, equipes trabalharam intensamente no combate às chamas e na avaliação dos danos causados pelo fogo.