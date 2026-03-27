Uma ocorrência gravíssima de violência doméstica foi atendida pela polícia nesta quarta-feira (25).Um indivíduo de 22 anos esfaqueou sua companheira grávida de 27, no pescoço, nas costas e no pulmão, deixando em estado grave, dentro da residência do casal , no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

De acordo com as informações, durante uma discussão sobre dinheiro e as contas da casa, o agressor de nome Gabriel empunhou uma faca e golpeou a gestante Tamires, causando graves ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital por familiares.

Segundo relatos de pessoas envolvidas, a vítima cobrou o homem por gastar em apostas online o dinheiro separado para o pagamento das contas, e pediu a separação, deixando o agressor enfurecido. Ele também tentou cortar a mangueirado botijão.

A polícia foi acionada e o indivíduo foi preso em flagrante. A vítima teve o pulmão perfurado e continua internada.