Uma cena aparentemente comum terminou em flagrante chocante na tarde desta quarta-feira (25) no centro de Limeira, na região de Piracicaba. Um homem de 33 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal após usar um objeto simbólico e inocente — uma boneca — para esconder drogas prontas para venda.
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A abordagem aconteceu na região da “baixada”, próxima à linha do trem, ponto já conhecido por movimentações suspeitas. Durante patrulhamento, os agentes desconfiaram da atitude do homem, que carregava a boneca enquanto conversava com outro indivíduo. O comportamento mudou bruscamente com a chegada da viatura: em um gesto rápido, ele lançou o brinquedo ao chão, levantando ainda mais suspeitas.
Na revista, com o segundo homem foram encontradas duas notas de R$ 5, indicando uma possível negociação em andamento. Mas foi ao abrir a boneca que veio o detalhe mais perturbador: dentro dela, estavam escondidas 26 pedras de crack, prontas para comercialização.
A estratégia chamou atenção pela frieza — usar um objeto associado à infância para camuflar o tráfico. O suspeito foi levado à delegacia, preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.