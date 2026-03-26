Uma cena aparentemente comum terminou em flagrante chocante na tarde desta quarta-feira (25) no centro de Limeira, na região de Piracicaba. Um homem de 33 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal após usar um objeto simbólico e inocente — uma boneca — para esconder drogas prontas para venda.

LEIA MAIS

A abordagem aconteceu na região da “baixada”, próxima à linha do trem, ponto já conhecido por movimentações suspeitas. Durante patrulhamento, os agentes desconfiaram da atitude do homem, que carregava a boneca enquanto conversava com outro indivíduo. O comportamento mudou bruscamente com a chegada da viatura: em um gesto rápido, ele lançou o brinquedo ao chão, levantando ainda mais suspeitas.