A decisão marca uma mudança significativa em relação ao modelo anterior, que permitia que federações internacionais definissem seus próprios critérios de elegibilidade. Agora, o COI adota uma orientação única, baseada em parâmetros biológicos, o que tende a uniformizar as regras, mas também intensificar críticas.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou uma nova política que altera de forma ampla a participação de atletas nas categorias femininas dos Jogos Olímpicos. A partir da edição de 2028, em Los Angeles, mulheres transgênero não poderão competir nessas disputas, conforme as diretrizes divulgadas pela entidade.

A elegibilidade para as categorias femininas passará a ser determinada por um teste genético realizado uma única vez. O exame identifica a presença do gene SRY, associado ao cromossomo Y e ao desenvolvimento de características masculinas. Atletas sem esse marcador serão consideradas aptas de forma permanente.

Segundo o COI, o procedimento pode ser feito por meio de coleta simples, como saliva ou sangue, e não precisará ser repetido, salvo em casos de inconsistência. Ainda assim, especialistas apontam que a definição biológica adotada ignora a complexidade do sexo e do gênero humanos.

Quem fica de fora

Além de mulheres trans, a regra também impacta pessoas com diferenças no desenvolvimento sexual (DSD), que podem apresentar variações genéticas, hormonais ou anatômicas. Até então, algumas dessas atletas podiam competir mediante controle de testosterona — possibilidade que deixa de existir com a nova diretriz.