A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda trouxe alívio para milhões de brasileiros, mas também deixou uma dúvida comum: quem recebe até R$ 2 mil por mês precisa declarar em 2026? A resposta depende de mais fatores do que apenas o salário.

Embora a maioria das pessoas nessa faixa esteja dispensada, existem situações em que a entrega da declaração ainda é obrigatória — ou até vantajosa.

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Quando a declaração é obrigatória