A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda trouxe alívio para milhões de brasileiros, mas também deixou uma dúvida comum: quem recebe até R$ 2 mil por mês precisa declarar em 2026? A resposta depende de mais fatores do que apenas o salário.
Embora a maioria das pessoas nessa faixa esteja dispensada, existem situações em que a entrega da declaração ainda é obrigatória — ou até vantajosa.
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Quando a declaração é obrigatória
A obrigatoriedade não está diretamente ligada ao valor mensal recebido, mas ao conjunto das movimentações financeiras ao longo do ano. Em 2026, deve declarar quem, em 2025:
- Teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584 no ano;
- Recebeu rendimentos isentos acima de R$ 200 mil;
- Possuía bens ou direitos acima de R$ 800 mil;
- Realizou operações na bolsa de valores ou teve ganho de capital.
Ou seja, mesmo com renda mensal mais baixa, outras fontes de ganho ou patrimônio podem exigir o envio da declaração.
Quem ganha até R$ 2 mil entra na regra?
Na prática, uma renda mensal de até R$ 2 mil soma cerca de R$ 24 mil por ano — valor abaixo do limite estabelecido pela Receita. Por isso, quem se encaixa exclusivamente nesse perfil geralmente não precisa declarar.
No entanto, essa dispensa só vale se não houver outras condições envolvidas, como investimentos, renda extra relevante ou patrimônio elevado.
Vale a pena declarar mesmo sem obrigação?
Mesmo sem exigência legal, enviar a declaração pode ser uma estratégia inteligente. Isso acontece principalmente quando há imposto retido na fonte, o que pode gerar restituição.
Além disso, o documento funciona como comprovante de renda e ajuda na organização financeira, sendo útil em diversas situações do dia a dia.
Isenção não é dispensa automática
Um ponto que ainda gera confusão é a diferença entre não pagar imposto e não declarar. A ampliação da faixa de isenção — que chega a R$ 5 mil mensais — reduz a cobrança, mas não elimina automaticamente a necessidade de prestar contas.
A declaração segue critérios próprios, baseados no total anual e no perfil financeiro do contribuinte.