Com a abertura do prazo para entrega do Imposto de Renda 2026, muitos contribuintes passam a focar não apenas no envio correto da declaração, mas também em estratégias para pagar menos imposto ou aumentar a restituição. No entanto, especialistas alertam que o resultado nem sempre está ligado ao quanto se gastou ao longo do ano, mas sim à forma como essas despesas são declaradas.

Sem mudanças significativas nas regras deste ano, a chave continua sendo o uso correto das deduções já previstas na legislação. De acordo com tributaristas, entender como essas deduções impactam a base de cálculo é essencial para obter um melhor resultado. Na prática, pessoas com rendas semelhantes podem ter restituições bem diferentes dependendo da organização das informações.

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Entre os principais fatores que influenciam o valor a restituir estão as despesas médicas, que seguem como as mais relevantes. Isso porque não possuem limite de dedução, podendo reduzir consideravelmente o imposto devido. Entram nessa categoria gastos com consultas, exames, internações, planos de saúde e tratamentos realizados por profissionais habilitados. Apesar da vantagem, esse também é um dos pontos mais fiscalizados pela Receita Federal, exigindo atenção redobrada na comprovação.