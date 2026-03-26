Além da alta incidência, um aspecto chama ainda mais atenção: a frequência das agressões. Mais de um quarto dos estudantes (27,2%) relatou ter sido humilhado ou provocado de forma recorrente, duas vezes ou mais, indicando intensificação desse tipo de violência.

Quase quatro em cada dez adolescentes brasileiros entre 13 e 17 anos já foram vítimas de bullying no ambiente escolar. O dado integra a mais recente edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em entrevistas realizadas em 2024 em todo o país.

Embora o percentual geral de vítimas tenha crescido de forma discreta em relação a 2019, o aumento nos episódios repetidos foi mais expressivo, ultrapassando quatro pontos percentuais. Isso sugere que o bullying está menos pontual e mais persistente dentro das escolas.

Outro sinal de agravamento é o crescimento das agressões físicas. Atualmente, 16,6% dos estudantes afirmam já ter sofrido ataques desse tipo por colegas, número superior ao registrado na pesquisa anterior. Entre os meninos, essa proporção é ainda maior.

Aparência lidera motivos

Entre os fatores que motivam as agressões, características físicas aparecem no topo da lista. Aspectos relacionados ao rosto e ao cabelo são citados com maior frequência, seguidos pelo corpo. Questões raciais também figuram entre os principais motivos.