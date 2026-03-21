O número revela não apenas uma violação persistente de direitos humanos, mas também a gravidade de desigualdades sociais e de gênero que atravessam diferentes regiões do país. Mesmo com a Lei nº 13.811, de 2019, que proíbe formalmente o casamento de menores de 16 anos, milhares de crianças continuam sendo unidas a parceiros mais velhos, muitas vezes em relações informais e sem proteção legal.

Apesar de proibido por lei, o casamento infantil continua sendo uma realidade preocupante no Brasil. Segundo o Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 34.202 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal. Dessas, 26.399 são meninas, representando 77,2% do total, enquanto os meninos somam 7.803 casos.

O casamento infantil afeta desproporcionalmente meninas, que enfrentam consequências profundas: início precoce da vida sexual, maternidade e responsabilidades domésticas, frequentemente antes mesmo de concluírem a educação básica. Para os meninos, embora menos comuns, os impactos ainda existem, comprometendo desenvolvimento, escolaridade e autonomia.

A informalidade dessas uniões é marcante. Cerca de 86,6% das relações de crianças e adolescentes são consensuais, sem registro civil ou religioso, enquanto 6,7% correspondem a casamentos formalizados civil e religiosamente, 4,7% apenas civilmente e 1,5% apenas religiosamente. Essa falta de formalidade deixa meninas desprotegidas, sem direitos patrimoniais, previdenciários ou de herança, aumentando sua vulnerabilidade a abusos e exploração.

Pesquisas apontam que a pobreza é o fator mais determinante nesse cenário. Para famílias em situação de vulnerabilidade, casar uma filha pode ser percebido como uma forma de garantir segurança material, reduzir despesas ou formar alianças econômicas. Estudos do Girls Not Brides indicam que meninas de famílias com menor condição econômica têm três vezes mais chance de casar antes dos 18 anos.

Geografia do problema: do Nordeste às metrópoles