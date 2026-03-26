A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) segue com o projeto de modernização de sua estrutura física e deu mais um passo importante nesta semana. Na segunda-feira (23), a entidade apresentou o novo foyer — espaço que antecede o auditório — como parte das melhorias em andamento no edifício Telmo Otero, localizado na rua do Rosário.

As intervenções fazem parte de um processo iniciado em outubro de 2025, quando começou o retrofit do prédio. O conceito, cada vez mais utilizado em centros urbanos, consiste na requalificação de estruturas já existentes, com atualização dos ambientes para padrões atuais, sem descaracterizar a arquitetura original.