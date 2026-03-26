A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) segue com o projeto de modernização de sua estrutura física e deu mais um passo importante nesta semana. Na segunda-feira (23), a entidade apresentou o novo foyer — espaço que antecede o auditório — como parte das melhorias em andamento no edifício Telmo Otero, localizado na rua do Rosário.
As intervenções fazem parte de um processo iniciado em outubro de 2025, quando começou o retrofit do prédio. O conceito, cada vez mais utilizado em centros urbanos, consiste na requalificação de estruturas já existentes, com atualização dos ambientes para padrões atuais, sem descaracterizar a arquitetura original.
O projeto contempla melhorias distribuídas pelos três pavimentos do edifício, com foco em conforto, acessibilidade, sustentabilidade e melhor aproveitamento dos espaços.
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Foyer e auditório passam por atualização
O foyer, utilizado de forma mais intensa desde a inauguração do auditório Antonio Perecyn, em abril de 1999, recebeu agora sua primeira grande atualização estrutural em quase 30 anos. A requalificação acompanha a modernização do próprio auditório, que também está sendo adaptado para atender às demandas atuais de eventos e locações.
A apresentação do novo espaço foi realizada em um encontro interno, com a presença de diretores, conselheiros e colaboradores da entidade. Ao longo de 2025, a Acipi promoveu mais de 400 atividades entre eventos próprios e locações, com circulação estimada de cerca de 24 mil pessoas.
Segundo o presidente da entidade, Mauricio Benato, as intervenções representam um momento importante na história da instituição. Ele destaca o desafio de modernizar sem perder a identidade. “Estamos falando de um prédio tradicional, com grande valor histórico. Nosso objetivo é preservar essa trajetória, ao mesmo tempo em que preparamos a Acipi para o futuro”, afirmou.
O diretor de patrimônio, Antonio Carlos Schievano, reforça que o projeto foi desenvolvido com atenção aos detalhes. “A proposta é oferecer espaços mais organizados, funcionais e preparados para atender bem o público e as empresas que utilizam o prédio diariamente”, disse.
Além das melhorias estruturais, o edifício já conta com ambientes ocupados por empresas como a XP Investimentos e a Glovis, braço logístico da Hyundai. O cronograma prevê ainda novas etapas, com o objetivo de ampliar a funcionalidade dos espaços e fortalecer a ocupação corporativa e institucional da Acipi.