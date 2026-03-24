Uma grave colisão resultou na morte de um jovem motociclista na tarde desta terça-feira (24), no centro de Piracicaba.
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O acidente fatal ocorreu em um cruzamento semafórico entre a avenida José Micheletti e a rua Gomes Carneiro, nas proximidades do Teatro Municipal de Piracicaba.
Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Duas pistas da avenida permaneceram interditadas no trecho, obrigado agentes da Semutran a organiz o trânsito no local, que ficou lento e congestionado.
Policiais Militares e peritos foram acionados para local do acidente. O corpo foi transportado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente estào sendo apuradas.