26 de março de 2026
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MORTE NA AVENIDA

VÍDEO: Grave acidente mata jovem motociclista em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio/Pira/JP
Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista não resistiu.
Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista não resistiu.

Uma grave colisão resultou na morte de um jovem motociclista na tarde desta terça-feira (24), no centro de Piracicaba.

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O acidente fatal ocorreu em um cruzamento semafórico entre a avenida José Micheletti e a rua Gomes Carneiro, nas proximidades do Teatro Municipal de Piracicaba.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Duas pistas da avenida permaneceram interditadas no trecho, obrigado agentes da Semutran a organiz o trânsito no local, que ficou lento e congestionado.

Policiais Militares e peritos foram acionados para local do acidente. O corpo foi transportado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente estào sendo apuradas.

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