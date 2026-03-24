Uma grave colisão resultou na morte de um jovem motociclista na tarde desta terça-feira (24), no centro de Piracicaba.

LEIA MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O acidente fatal ocorreu em um cruzamento semafórico entre a avenida José Micheletti e a rua Gomes Carneiro, nas proximidades do Teatro Municipal de Piracicaba.