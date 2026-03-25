A Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp ocupa a 8ª posição entre as melhores faculdades de odontologia no mundo e a 2ª da América Latina e a melhor colocada da Unicamp, de acordo com o SCImago Institutions Rankings (SIR), ranking espanhol elaborado anualmente pelo laboratório de pesquisa SCImago Lab, ligado ao Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC).

O SCImago Institutions Rankings (SIR) avalia instituições de ensino superior e de pesquisa classificando-as por um indicador composto que combina três conjuntos diferentes de métricas com base no desempenho em pesquisa, resultados de inovação e impacto social medido por sua visibilidade na web.

Para a edição de 2026 do Ranking SIR, o indicador Altmetrics foi substituído pela nova métrica de Menções na Mídia. Este indicador quantifica a exposição institucional em veículos de mídia de alta autoridade indexados no SCImago Media Rankings (SMR). A metodologia detalhada deste indicador pode ser consultada na seção de indicadores.ndo a força da arte produzida no interior paulista.