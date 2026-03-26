A cidade de Piracicaba realiza neste sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe 2026, com atendimento a partir das 8h em diversos pontos espalhados pelo município. A mobilização é voltada aos grupos prioritários e busca ampliar a cobertura vacinal logo no início da campanha.

Ao todo, serão 21 locais de vacinação, incluindo unidades de saúde e postos volantes.

Quem pode se vacinar

Nesta etapa, a vacina está disponível para os seguintes grupos prioritários: