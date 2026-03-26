A cidade de Piracicaba realiza neste sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe 2026, com atendimento a partir das 8h em diversos pontos espalhados pelo município. A mobilização é voltada aos grupos prioritários e busca ampliar a cobertura vacinal logo no início da campanha.
Ao todo, serão 21 locais de vacinação, incluindo unidades de saúde e postos volantes.
Quem pode se vacinar
Nesta etapa, a vacina está disponível para os seguintes grupos prioritários:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Idosos com 60 anos ou mais
- Gestantes e puérperas
- Profissionais de saúde
- Professores
- Povos indígenas
- Quilombolas
- Pessoas em situação de rua
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Integrantes das Forças Armadas
- Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros
- Trabalhadores do transporte coletivo
- Trabalhadores portuários
- Trabalhadores dos Correios
- População privada de liberdade
- Funcionários do sistema prisional
- Jovens em medidas socioeducativas
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Onde se vacinar no sábado
Unidades de saúde (das 8h às 17h)
- USF Mário Dedini I (Rua Nadir Eraldo Stella, 137)
- USF São Francisco (Rua Uchoa, 488)
- UBS Alvorada (Rua Sérgio Cardoso, 185)
- UBS Parque Piracicaba (Rua Palmital, s/nº)
- UBS Caxambu (Rua Engenheiro Romano Coury, 513)
- PSF Cecap (Alameda Melvin Jones, 55)
- UBS Centro (Avenida França, 227 – Jardim Europa)
- UBS Esplanada (Rua Augusto Furlan, 31)
- UBS Independência (Travessa Olegário Mariano, 327)
- UBS Novo Horizonte (Rua Moacir Martins, 255)
- PSF Jardim Vitória (Avenida Conchas, 550)
- UBS Piracicamirim (Rua Gonçalves Dias, 1070)
- UBS Santa Teresinha (Rua Nicolau Zem, 220)
- UBS Vila Cristina (Avenida Raposo Tavares, 1851)
- UBS Vila Rezende (Rua Santo Estevão, 394)
Unidade com horário diferenciado
- USF Anhumas (Rodovia Luiz Dias Gonzaga, 11) — das 8h às 16h
Postos volantes (das 8h às 17h)
- COOP (Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 2.030)
- De Casa Supermercados (Rua Corcovado, 70)
- Pão de Açúcar – Cidade Alta (Rua Visconde do Rio Branco, 583)
- Assaí – Nova América (Avenida Antônio Fazanaro, s/nº)
- Jaú Serve – São Dimas (Rua Capitão Emídio, 537)
Meta e importância da vacinação
A campanha segue até 30 de maio e tem como meta vacinar 90% dos públicos prioritários. A imunização é a principal forma de prevenção contra a gripe, reduzindo casos graves, internações e mortes.
Até 23 de março, o município registrou 7 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por influenza. Em 2025, foram 140 casos e 22 mortes, além de mais de 140 mil doses aplicadas.
Documentos necessários
Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, carteira de vacinação e Cartão SUS.