27 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DIA D DA VACINA

Piracicaba tem Dia D da gripe neste sábado; veja onde ir

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Idosos são grupos prioritários na vacinação
Idosos são grupos prioritários na vacinação

A cidade de Piracicaba realiza neste sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe 2026, com atendimento a partir das 8h em diversos pontos espalhados pelo município. A mobilização é voltada aos grupos prioritários e busca ampliar a cobertura vacinal logo no início da campanha.

Ao todo, serão 21 locais de vacinação, incluindo unidades de saúde e postos volantes.

Quem pode se vacinar

Nesta etapa, a vacina está disponível para os seguintes grupos prioritários:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Idosos com 60 anos ou mais
  • Gestantes e puérperas
  • Profissionais de saúde
  • Professores
  • Povos indígenas
  • Quilombolas
  • Pessoas em situação de rua
  • Profissionais das forças de segurança e salvamento
  • Integrantes das Forças Armadas
  • Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais
  • Pessoas com deficiência permanente
  • Caminhoneiros
  • Trabalhadores do transporte coletivo
  • Trabalhadores portuários
  • Trabalhadores dos Correios
  • População privada de liberdade
  • Funcionários do sistema prisional
  • Jovens em medidas socioeducativas

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 


Onde se vacinar no sábado

Unidades de saúde (das 8h às 17h)

  • USF Mário Dedini I (Rua Nadir Eraldo Stella, 137)
  • USF São Francisco (Rua Uchoa, 488)
  • UBS Alvorada (Rua Sérgio Cardoso, 185)
  • UBS Parque Piracicaba (Rua Palmital, s/nº)
  • UBS Caxambu (Rua Engenheiro Romano Coury, 513)
  • PSF Cecap (Alameda Melvin Jones, 55)
  • UBS Centro (Avenida França, 227 – Jardim Europa)
  • UBS Esplanada (Rua Augusto Furlan, 31)
  • UBS Independência (Travessa Olegário Mariano, 327)
  • UBS Novo Horizonte (Rua Moacir Martins, 255)
  • PSF Jardim Vitória (Avenida Conchas, 550)
  • UBS Piracicamirim (Rua Gonçalves Dias, 1070)
  • UBS Santa Teresinha (Rua Nicolau Zem, 220)
  • UBS Vila Cristina (Avenida Raposo Tavares, 1851)
  • UBS Vila Rezende (Rua Santo Estevão, 394)


Unidade com horário diferenciado

  • USF Anhumas (Rodovia Luiz Dias Gonzaga, 11) — das 8h às 16h

Postos volantes (das 8h às 17h)

  • COOP (Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 2.030)
  • De Casa Supermercados (Rua Corcovado, 70)
  • Pão de Açúcar – Cidade Alta (Rua Visconde do Rio Branco, 583)
  • Assaí – Nova América (Avenida Antônio Fazanaro, s/nº)
  • Jaú Serve – São Dimas (Rua Capitão Emídio, 537)

Meta e importância da vacinação

A campanha segue até 30 de maio e tem como meta vacinar 90% dos públicos prioritários. A imunização é a principal forma de prevenção contra a gripe, reduzindo casos graves, internações e mortes.

Até 23 de março, o município registrou 7 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por influenza. Em 2025, foram 140 casos e 22 mortes, além de mais de 140 mil doses aplicadas.

Documentos necessários

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, carteira de vacinação e Cartão SUS.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários