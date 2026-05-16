Rótulos que deveriam ter sido destruídos desapareceram, itens continuaram sendo fabricados mesmo após interdição, e até um caminhão carregado com material inflamável irregular acabou descoberto.

Uma fiscalização da Vigilância Sanitária revelou um cenário alarmante em empresas do setor de cosméticos e higiene pessoal em Limeira, na região de Piracicaba.

A operação aconteceu nesta quinta-feira (14) e atingiu empresas de um mesmo grupo industrial, já investigado desde 2021. Segundo a Vigilância Sanitária, uma das empresas havia sido interditada no fim de 2025, após exames apontarem a presença da bactéria Escherichia sp, na água usada na fabricação dos produtos.

Na época, a determinação foi clara: parar toda a produção, recolher os produtos vendidos e descartar matérias-primas e embalagens. Mas durante a nova vistoria, os fiscais perceberam que os materiais que deveriam estar guardados para descarte simplesmente desapareceram.

O responsável pela empresa alegou que tudo teria sido descartado, porém não apresentou nenhum documento que comprovasse a destruição dos produtos.