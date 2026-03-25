Entrevista com gerente executiva da Mirante destaca bastidores, desafios da operação e importância do saneamento para a cidade

O Dia Mundial da Água chama atenção para a preservação dos recursos hídricos. Em Piracicaba, esse cuidado passa diretamente pelo tratamento de esgoto.

Desde 2012, a Mirante é responsável pela gestão do sistema de esgotamento sanitário no município, que teve o serviço universalizado dois anos depois. Os resultados aparecem nos indicadores: no Ranking do Saneamento de 2026, Piracicaba foi reconhecida como a cidade que mais trata esgoto no país. Nesta entrevista exclusiva, a gerente executiva da Mirante, Josiane Santos, explica como esse avanço foi construído, os desafios atuais e as perspectivas para o futuro.

A gerente executiva da Mirante, Josiane Santos, explica que o avanço no esgotamento sanitário em Piracicaba é construído com investimentos contínuos, acompanhando o crescimento da cidade, com perspectivas para o futuro.

Na prática, qual é o papel do tratamento de esgoto na preservação da qualidade de rios e córregos em Piracicaba?

Josiane Santos, gerente executiva da Mirante: O tratamento de esgoto é fundamental e aqui em Piracicaba esse é o compromisso da Mirante, que atua em um sistema estruturado que coleta e trata mais de 40 bilhões de litros de esgoto por ano, evitando que esse material chegue diretamente aos rios e córregos. A Mirante tem um controle bem rigoroso e realiza mais de 29 mil análises mensais, tanto em laboratórios internos quanto externos. São monitorados mais de 35 indicadores definidos pela legislação. Esse acompanhamento contínuo garante a eficiência do processo, e os investimentos acompanham o crescimento da cidade. Ao devolver esse efluente tratado ao meio ambiente dentro dos padrões exigidos, contribuímos diretamente para a manutenção da qualidade da água e para o equilíbrio dos ecossistemas.

O tratamento de esgoto envolve diferentes etapas e processos. Como isso acontece, na prática, dentro das estações?

Josiane: De forma simples, é como se fosse uma grande limpeza em etapas. De forma geral, primeiro, o esgoto passa por uma espécie de peneira, que separa o lixo maior, descartado incorretamente nas redes, como plásticos e panos. Depois, ele vai para tanques onde microrganismos, que são naturais, ajudam a limpar a sujeira presente no efluente. (nunca usamos água quando estamos falando de esgoto) Em seguida, essa sujeira se separa e vai para o fundo, deixando o efluente mais limpo. No final, o efluente já está tratado e volta como água limpa ao meio ambiente, ajudando a preservar os rios.

No Ranking do Saneamento 2026, do Instituto Trata Brasil, Piracicaba aparece em primeiro lugar no indicador de tratamento de esgoto. A que se deve esse resultado?

Josiane: Piracicaba alcançou 119,55% de tratamento de esgoto, o maior índice do país. Esse percentual acima de 100% ocorre porque o indicador considera o volume de esgoto tratado em relação à água consumida. E isso demonstra não só a universalização do serviço, mas também a eficiência do sistema. Desde 2014, o município já conta com 100% de cobertura urbana de esgoto, e todo o volume coletado é tratado. Isso é resultado de investimento contínuo, planejamento e uma operação bem estruturada. O ranking reconhece exatamente essa capacidade de transformar infraestrutura em benefício ambiental e de saúde pública.

Estudo nacional posiciona Piracicaba como a cidade que tem a maior porcentagem de esgoto tratado, em relação à água consumida.

https://tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2026/

Além da liderança no tratamento de esgoto, que outros indicadores do ranking ajudam a explicar o desempenho de Piracicaba?

Josiane: O ranking analisa um conjunto amplo de indicadores, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, nível de investimentos e eficiência operacional, com base em dados oficiais do setor. Em Piracicaba, um destaque importante é justamente a universalização do esgoto, que se mantém em 100% desde 2014. Esse resultado foi sustentado ao longo dos anos com a expansão da rede acompanhando o desenvolvimento urbano da cidade. Outro destaque é a evolução contínua do sistema: na comparação com 2025, houve ampliação das redes e um crescimento de 19,55% no volume de esgoto tratado. Esses avanços atestam que, além de atingir um altíssimo nível de cobertura, a Mirante mantém um trabalho constante de melhoria da infraestrutura e da operação, garantindo a qualidade dos serviços.

Antes do esgoto tratado voltar ao meio ambiente, Mirante realiza mais de 29 mil análises mensais, tanto em laboratórios internos quanto externos. São monitorados mais de 35 indicadores definidos pela legislação.

Apesar desse cenário positivo no município, estudos recentes mostram que há afluentes do Rio Piracicaba com níveis elevados de poluição, muitas vezes relacionados a esgoto sem tratamento em outras cidades da bacia. Isso preocupa?

Josiane: Este é um tema que exige atenção. O Rio Piracicaba não pertence apenas a nossa cidade. Antes de chegar aqui passa por outros municípios, ou seja, a qualidade da água depende do que acontece em seu curso. Aqui em Piracicaba, todo o esgoto coletado é tratado e devolvido ao meio ambiente dentro dos padrões legais. Essa é a nossa responsabilidade direta e o que a Mirante executa com rigor técnico. Ao mesmo tempo, a preservação plena do rio passa por um esforço coletivo que envolve também a população, instituições públicas, privadas, assim como indústrias. É preciso que todos façam sua parte.

Além da preservação ambiental, quais são os impactos do tratamento de esgoto para a população?

Josiane: O saneamento tem uma relação direta com a saúde pública e a qualidade de vida. Ao coletar e tratar o esgoto, reduz-se a contaminação da água, contribuímos para a prevenção doenças de veiculação hídrica, ou seja, as que estão ligadas ao saneamento, e contribuímos para a preservação ambiental. Em Piracicaba, esse cuidado também se conecta com a história e a cultura da cidade, já que o rio é um símbolo importante para a população. Ao garantir que o esgoto seja tratado antes de retornar ao meio ambiente, ajudamos a preservar o meio ambiente, além de contribuir para o desenvolvimento urbano e a valorização da cidade.

Olhando para os próximos anos, quais são os principais desafios e prioridades para avançar ainda mais na qualidade dos serviços de esgoto em Piracicaba?

Josiane: Mesmo com a universalização do sistema, a Mirante tem o compromisso de manter e aprimorar continuamente a qualidade dos serviços. Isso envolve investimentos constantes na modernização das estruturas, no monitoramento dos processos e na eficiência operacional. Também há um olhar atento às questões ambientais, com foco na melhoria contínua da qualidade do efluente e na preservação dos cursos d’água. Além disso, mantemos atividades de educação ambiental mobilizando a população para mudança de comportamento, visando a preservação e a sustentabilidade.