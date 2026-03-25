A comunidade do Tatuapé comemorou nesta quarta-feira (25/03) a inauguração da Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Márcia Regina Giuliani Novello, uma conquista esperada há anos pelos moradores do bairro. A obra, que havia ficado paralisada por cinco anos, foi retomada em abril de 2025 e concluída recentemente, com investimento total de R$ 40 milhões.

Durante o evento, os alunos apresentaram danças preparadas especialmente para a inauguração, e o ambiente ganhou clima de festa com pipoca e algodão doce. Além disso, as mães já puderam utilizar os berçários, conferindo de perto a estrutura completa e acolhedora da escola, que atende crianças de 0 a 5 anos de idade. Familiares da homenageada professora Márcia Regina Giuliani Novello receberam flores em reconhecimento ao legado da educadora.