A comunidade do Tatuapé comemorou nesta quarta-feira (25/03) a inauguração da Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Márcia Regina Giuliani Novello, uma conquista esperada há anos pelos moradores do bairro. A obra, que havia ficado paralisada por cinco anos, foi retomada em abril de 2025 e concluída recentemente, com investimento total de R$ 40 milhões.
Durante o evento, os alunos apresentaram danças preparadas especialmente para a inauguração, e o ambiente ganhou clima de festa com pipoca e algodão doce. Além disso, as mães já puderam utilizar os berçários, conferindo de perto a estrutura completa e acolhedora da escola, que atende crianças de 0 a 5 anos de idade. Familiares da homenageada professora Márcia Regina Giuliani Novello receberam flores em reconhecimento ao legado da educadora.
A cerimônia reuniu o prefeito Helinho Zanatta, os secretários municipais de Educação, Juliana Vicentin, e de Obras, Luciano Celêncio, vereadores Fábio Silva, Josef Borges, Pedro Kawai, Renan Paes, Paraná, Zezinho Pereira, Felipe Gema e Gesiel Madureira, famílias e líderes do bairro, como a presidente da Associação de Moradores dos Jardins Tatuapé I e II, Salvina Nunes. A diretora da nova escola, Mariana Florentino, destacou a importância do espaço para o desenvolvimento das crianças da região.
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Compromisso com a primeira infância
O prefeito Helinho Zanatta ressaltou que a inauguração simboliza o compromisso da gestão com o futuro das crianças e o fortalecimento da educação municipal. “Estamos entregando um espaço seguro e acolhedor, estruturado para apoiar o desenvolvimento infantil e oferecer oportunidades reais às famílias. Retomar uma obra que estava paralisada por anos mostra a seriedade da gestão em garantir que projetos realmente cheguem à população”, afirmou.
A secretária de Educação, Juliana Vicentin, reforçou que a construção vai além de uma obra física. “Ela simboliza cuidado, investimento no futuro e compromisso com nossas crianças. Ter um espaço adequado, acolhedor e preparado faz toda a diferença no desenvolvimento dos pequenos”, explicou. Já o secretário de Obras, Luciano Celêncio, destacou que a escola foi planejada para oferecer qualidade, acessibilidade e eficiência no atendimento diário de alunos, professores e equipe.
Vantagens para famílias do Tatuapé
A moradora do bairro, Marcela Silva, comemorou a proximidade da escola para o filho João Luca Barbosa. “O fato de ser perto de casa facilita muito, eles podem vir caminhando, e consegui uma vaga em período integral, o que é muito difícil hoje em dia na cidade para mães que trabalham”, afirmou. Ela contou que, apesar de existirem outras três escolas na região, todas estão com capacidade máxima, e que precisou recorrer à Justiça para garantir a matrícula do filho.
Além do Tatuapé, a Prefeitura segue ampliando a educação infantil na cidade. Até em abril, Piracicaba deve entregar mais três unidades: em Santana, Ártemis e Água Branca, inclusive a última seria uma escola de ensino infantil e fundamental com mais de 500 vagas.
Estrutura moderna e completa
Localizada na rua Godofredo Bulhões Ferreira Carvalho, a Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Márcia Regina Giuliani Novello ocupa 2.180 m², sendo 775,85 m² de área construída, com pátio coberto, refeitório, salas de pré-escola, lactário, fraldário, playground, cozinha, lavanderia, solários e vestiários, garantindo funcionalidade, segurança e conforto para alunos e equipe.
Impacto na comunidade e na rede municipal
A presidente da Associação de Moradores, Salvina Nunes, ressaltou que a unidade é a única da região com 100% das vagas em período integral, um fator que facilita a rotina de famílias que trabalham e não possuem alternativas de cuidado infantil. Para a diretora Mariana Florentino, a escola é um espaço de aprendizado e desenvolvimento integral: “Tenho certeza de que as crianças da comunidade têm muito a ganhar. Que possamos proporcionar educação de qualidade, com muitas brincadeiras e experiências de aprendizagem.”