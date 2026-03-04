O jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, foi mencionado em relatório da Polícia Federal como possível alvo de uma agressão que teria sido planejada para parecer um assalto. A informação consta em documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, o plano teria sido discutido por integrantes ligados ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, preso preventivamente nesta quarta-feira (4).

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Trajetória consolidada no jornalismo político

Com décadas de atuação na imprensa, Lauro Jardim é conhecido pela cobertura de bastidores da política e da economia. Antes de integrar o time de colunistas de O Globo, passou por veículos de alcance nacional e construiu reputação por divulgar informações exclusivas sobre decisões de governo, mercado financeiro e Judiciário.