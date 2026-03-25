O Brasil acordou com uma operação de peso nesta quarta-feira (25). A Polícia Federal, junto com a Polícia Militar, partiu pra cima de um esquema ousado que teria causado um rombo milionário na Caixa Econômica Federal. A ação acontece ao mesmo tempo em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia — e já tem gente sendo levada pela polícia. Na região de Piracicaba, a ação foi intensa.

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Batizada de Operação Fallax, a ofensiva não é pequena: são 43 mandados de busca e apreensão e 21 ordens de prisão preventiva. É uma verdadeira varredura contra uma quadrilha suspeita de agir com estratégia, organização e até ajuda de gente de dentro do sistema financeiro.