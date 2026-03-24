A cidade de Vista Alegre do Alto amanheceu em luto nesta terça-feira (24) após a morte do prefeito Nelson Antonio Rozani, de 65 anos, e da primeira-dama Fátima Rozani, vítimas de um grave acidente de carro ocorrido na noite de segunda-feira (23), no interior paulista.
O casal estava em viagem oficial quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão na rodovia SP-319, na região de Taquaritinga. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. No carro também estava uma secretária municipal, que foi socorrida e segue internada.
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Conhecido como “Nelsinho”, Rozani havia sido eleito prefeito nas eleições de 2024 com mais de 63% dos votos válidos. Engenheiro agrimensor, técnico agrícola e gestor no setor do agronegócio, ele também já havia atuado como vice-prefeito e era uma figura ativa na administração municipal.
A primeira-dama, Fátima, tinha forte atuação social no município, participando de ações voltadas à comunidade e projetos assistenciais, sendo reconhecida pela proximidade com a população.
O casal deixa três filhos. Diante da tragédia, a Prefeitura decretou luto oficial e manifestações de pesar foram registradas por autoridades.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.