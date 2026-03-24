A cidade de Vista Alegre do Alto amanheceu em luto nesta terça-feira (24) após a morte do prefeito Nelson Antonio Rozani, de 65 anos, e da primeira-dama Fátima Rozani, vítimas de um grave acidente de carro ocorrido na noite de segunda-feira (23), no interior paulista.

O casal estava em viagem oficial quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão na rodovia SP-319, na região de Taquaritinga. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. No carro também estava uma secretária municipal, que foi socorrida e segue internada.

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