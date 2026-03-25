O azeite extravirgem da marca Royal foi proibido em todo o Brasil após a constatação de irregularidades que comprometem sua qualidade e segurança. A determinação inclui a retirada imediata dos produtos das prateleiras e a suspensão de qualquer atividade relacionada à marca.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, análises laboratoriais identificaram que o azeite Royal não atende aos padrões exigidos para a categoria extravirgem. Os testes apontaram a presença de outros óleos vegetais na composição, caracterizando fraude.

Diante disso, o produto foi classificado como impróprio para consumo, já que não oferece garantias mínimas de pureza e qualidade ao consumidor.