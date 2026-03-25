O Senado Federal deu sinal verde a um projeto de lei que pode transformar a misoginia em crime de preconceito no Brasil, com punições mais rígidas e status semelhante ao racismo. A proposta, aprovada nesta terça-feira (24), ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados para entrar em vigor.

O texto prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa, para atos motivados por ódio, desprezo ou aversão contra mulheres. Com a mudança, esse tipo de crime deixa de ser tratado como simples ofensa à honra, que tinha punições mais leves, e passa a integrar o grupo de crimes considerados mais graves pela legislação brasileira, como aqueles previstos na Lei do Racismo.

A proposta também estabelece que a injúria relacionada à misoginia não será mais tratada da mesma forma que outros tipos de ofensa no Código Penal, reforçando a gravidade da discriminação de gênero.